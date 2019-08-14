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В скандально известном одесском интернате с высоты упал ребенок: инцидент пытались скрыть
В Центре социально-психологической реабилитации детей (бывшем приюте), расположенном в Одессе на улице Героев Крут, с арки для винограда упал ребенок. Об инциденте стало известно исключительно благодаря общественникам, утверждающим, что ЧП стремились замять. В среду, 14 августа, полиция начала расследование.
«Во время дневной прогулки со своей группой во дворе детского учреждения 8-летний мальчик соскользнул с арки для винограда и получил телесные повреждения. По словам воспитательницы, она в это время отвлеклась на других детей», — сообщили в полиции.
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Как отмечается, в центре ребенку оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую помощь. В настоящее время мальчик, получивший сложные травмы, в том числе переломы, госпитализирован.
По данному факту в Киевском отделе полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.
По словам патрульной полицейской, известной общественницы Зои Мельник, в одесском центре социально-психологической реабилитации постоянно нарушают права детей. Ранее это учреждение уже было замешано в скандале, связанном с плохим питанием воспитанников, а также с многочисленными случаями буллинга.
«Ребенок во время прогулки, находясь во дворе без присмотра воспитателей, залез на малую архитектурную форму (арка с виноградом) и сорвался с нее, в результате чего получил множественные переломы», — заявила Мельник. Она отметила, что после получения контактов родственников пострадавшего ребенка общественники будут принимать меры по оказанию соответствующей помощи, в том числе юридической.
«Ведь такая халатность уголовно наказуема — статья 137 Уголовного кодекса Украины — и родители могут требовать компенсации», — утверждает общественница.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из детского центра в Одессе, получившего скандальную известность, сбежали трое воспитанников.
А в подобном центре в Одесской области без видимых причин умер 11-летний мальчик-сирота, попавший туда незадолго до смерти.
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