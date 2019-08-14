Известная российская телеведущая Ида Галич ждет ребенка (видео)

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая Ида Галич призналась, что ждет ребенка. Радостной новостью супруга Алана Басиева поделилась с подписчиками Instagram. Напомним, подруга Галич Настя Ивлеева повеселила сеть танцами с вениками.

«Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит… Всем спасибо за поздравления, мы ещё совсем маленькие, но конспиратор из меня так се», — написала она.

В студенческие годы Галич играла в КВН. 2018 году стала соведущей Жанны Бадоевой в телепередаче «Орёл и решка», а также соведущей Настасьи Самбурской в телепередачи «Ревизорро».

За Instagram Галич следят около 5,4 миллионов подписчиков. Ида снимает короткие смешные видео о взаимоотношениях девушек и парней. В 2018 году она выпустила несколько песен.

Замуж Галич вышла прошлой весной. Будущий супруг сделал предложение возлюбленной во время отдыха на Бали. Девичник прошел в Амстердаме, а церемония бракосочетания — в Таганском загсе Москвы.

Напомним, ранее округлившийся животик показала Ксения Собчак — она беременна от режиссера Константина Богомолова.

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