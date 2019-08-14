Проклятие Нибиру: украинский ученый назвал дату конца света

Общество и люди

На просторах интернета в последнее время довольно часто публикуют новости об очередном предстоящем конце света. Одной из самых распространенных версий, почему на Земле может в одночасье прекратиться жизнь, астрологи, нумерологи, конспирологи и прочие предсказатели называют возможное столкновение с Землей зловещей планеты-убийцы Нибиру.

Последний такой конец света был «назначен» на 10 августа 2019 года. Но Земля, слава Богу, по-прежнему крутится вокруг своей оси. Между тем ученые уверены, что конец света все-таки наступит. Но вот останется ли еще к тому времени на нашей планете что-нибудь живое?

— Когда вы смотрите на звездное небо, то наверняка даже не задумываетесь, что большинство звезд, которые вы видите, уже давно не существует, — рассказал «ФАКТАМ» советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов. — Возможно они уже погасли миллион лет назад, но только совсем недавно их изображение дошло до нас. Это связано со скоростью света. Даже когда мы смотрим на Солнце, то не видим его таким, каким оно должно быть сию секунду. Если там что-то произойдет, мы увидим это лишь 8 минут спустя.

Нет ничего вечного. Поэтому конец света настанет и на Земле. Но к тому времени, когда это произойдет, жизни на нашей планете уже не будет. Примерно через 150 миллионов лет человечество, да и все живое на Земле исчезнет. А сама Земля еще будет существовать очень долго.

Солнечная система начала образовываться 10 миллиардов лет назад. Солнце появилось примерно в одно время с Землей — 5 миллиардов лет назад. Ну вот, еще примерно такой же срок Солнце прослужит. А потом потухнет.

— И что будет дальше?

— Навстречу Солнечной системе движется другая галактика — Туманность Андромеды. Столкновение состоится примерно через 4 миллиарда лет. Произойдет колоссальный взрыв, который даст начало новой галактике.

— А если гораздо раньше, еще при нашей жизни, Земля столкнется с каким-либо крупным астероидом? Есть опасность, что это вызовет катаклизмы, землетрясения, наводнения?

— Через десять лет мы ожидаем, что к Земле на критическое расстояние приблизится гигантский астероид Апофиз. Потом, в 2036 году, он пролетит еще ближе к Земле. О последствиях мы пока ничего сказать не можем. Но, думаю, что обойдется без катаклизмов. Все будет зависеть от того, на какой высоте астероид пройдет от Земли. Если 200 тысяч километров и выше, то все будет хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в апреле 2019 года ожидалось, что на Землю может упасть астероид размером с десятиэтажный дом.

Существует ли планета Нибиру и какая опасность может от нее исходить, читайте в «ФАКТАХ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter