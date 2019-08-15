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В Британии выпустили монеты с медвежонком, которого озвучивал Владимир Зеленский
В Великобритании появилась монета достоинством 50 пенсов нового дизайна — с популярным детским героем — медвежонком Паддингтоном, которого в украинском прокате озвучивал будущий президент Владимир Зеленский. Об этом пишет BBC.
Сообщается, что Королевский монетный двор выпустил два вида монеты с популярным детским героем — с видами Тауэра и собора Святого Павла.
Во вторник они появились в Музее монетного двора в валлийском городе Ллантрисант. В ближайшее время монета поступит в обращение.
Выпуск монеты посвящен 60-летию появления мишки Паддингтона.
Как известно, первая книга о Паддингтоне была выпущена в октябре 1958 года, а истории его приключений стали настоящей классикой детской литературы.
Агентство напоминает, что в прошлом году монетный двор уже чеканил 50-пенсовые монеты с изображением медвежонка. На них были изображены другие лондонские достопримечательности — вокзал Паддингтон, в честь которого был назван книжный герой, и стражники у Букингемского дворца.
Теперь этот список пополнился еще двумя популярными лондонскими местами.
«В прошлом году монеты с горячо любимым медвежонком пользовались огромной популярностью, и мы решили, что приключения Паддингтона в Лондоне на британских монетах должны продолжаться. Медвежонок Паддингтон стал неотъемлемой частью британской популярной культуры, и его любят люди разных возрастов, которые, несомненно, будут высматривать его среди сдачи», — сообщил сотрудник монетного двора Никола Хоуэлл.
Помимо Паддингтона монеты в 50 пенсов бывают и других дизайнов. В этом году на них появлялись детский персонаж книг Груффало, а в честь Стивена Хокинга была выпущена монета с черной дырой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что британцы — действительно большие любители выпускать памятные монеты: так, в мае свет увидела серия монет номиналом 50 пенсов, которая получила название «Искусство дедукции». На лицевой стороне изображен профиль великого сыщика, его имя и названия произведений Конан Дойля, героем которых он является. На обратной стороне монеты изображен профиль королевы Елизаветы II.
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