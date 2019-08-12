15 августа 2019

В этот день ровно 250 лет назад, 15 августа 1769 года, в семье мелкого аристократа в городке Аяччо на острове Корсика родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых известных людей в истории всего человечества. Наполеон Бонапарт был вторым ребёнком в семье, со временем насчитывавшей 13 детей. И вряд ли ему удалось бы добиться чего-нибудь мало-мальски заметного, если бы не настойчивость отца, сумевшего настоять на выделении двух королевских стипендий для своих старших сыновей. Жозеф решил стать священником, а Наполеону была уготована карьера военного.

Начав службу в 16-летнем возрасте в чине младшего лейтенанта артиллерии, талантливый юноша быстро овладел не только военным опытом. Он обладал феноменальной памятью, невероятной трудоспособностью, острым умом и безусловным талантом государственного деятеля и дипломата. Совершенный под началом Наполеона в 1799 году государственный переворот позволил ему стать первым во французской истории консулом, сосредоточившим в своих руках всю полноту власти. В 1804 году Наполеон Бонапарт был провозглашен императором.

Он прославил своё имя не только победами на полях сражений. В 1800 году он основал Французский банк, а в 1804 году благодаря его усилиям был принят Гражданский кодекс, ставший одним из фундаментов гражданских норм западных демократий. В разные годы мне довелось побывать не только в местах знаменитых наполеоновских побед, но и на поле его сокрушительного поражения при Ватерлоо, послужившего причиной его второго — и окончательного — отречения от престола. И, кстати говоря, эту фарфоровую статуэтку (а в нашей коллекции есть несколько работ, посвящённых Наполеону) я нашёл в Брюсселе во время поездки в Ватерлоо.

О Наполеоне рассказывают тысячи легенд. И о том, что он мог читать со скоростью 2 тысячи (!) слов в минуту. И о том, что он спал не больше 3−4 часов в сутки. И о том, что он не боялся никого и ничего, кроме… кошек. И о его любви к верховой езде, в которой он использовал лошадей исключительно серой масти. Между прочим, скелет его любимого арабского жеребца по кличке Маренго до сих пор можно увидеть в Лондонском национальном музее армии. Мне же больше всего запомнилась история о том, как Наполеон, инспектируя ночные посты, застал на одном из них задремавшего капрала. По законам военного времени беднягу следовало расстрелять. Но император, взяв ружьё, стоял на посту до прибытия следующей смены, которой объяснил неожиданный поступок так: ''Если в бою маленький капрал готов пожертвовать своей жизнью ради императора, то почему же император не может пожертвовать своим временем ради маленького капрала?..'' Кстати, что касается маленького роста самого Наполеона (169 см), то ходили легенды о том, что окружали его всегда офицеры не очень высокие и не самые стройные. Император мог себе позволить такие причуды.

Зато он был необыкновенно красноречив. Ему приписывают сотни изречений, давно уже ставших крылатыми:

''Вернейший способ сдержать слово — не давать его''.

''Остановиться можно при подъёме, но не при падении''.

''Мудрецов постигшие их бедствия возвышают, а глупцов ломают окончательно''.

''В России нет дорог, в России есть только направления''.

''Лидер — это торговец надеждой''.

''Нужно хотеть жить и уметь умирать…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.