Новым главным тренером «Динамо» стал олимпийский чемпион

Спорт

В четверг, 15 августа, киевское «Динамо» официально объявило о назначении новым главным тренером команды 56-летнего Алексея Михайличенко, сменившего на этом посту отправленного в отставку Александра Хацкевича.



Помогать специалисту, который уже возглавлял «Динамо» в 2002—2004 годах, призван обладатель Кубка кубков Вадим Евтушенко (вместе с Михайличенко он трудился в тренерском штабе сборной Украины). В пятницу, 16 августа, новый тренерский штаб «Динамо» проведет первую тренировку команды.

Напомним, что 15 лет назад Михайличенко покинул свой пост после домашнего поражения в квалификации Лиги чемпионов от турецкого «Трабзонспора» — 1:2 (спустя две недели команда, подготовленная специалистом, под началом Йожефа Сабо таки прошла соперника в Турции — 2:0). Кроме того, воспитанник динамовской школы в свое время трудился в тренерских штабах Валерия Лобановского и Олега Блохина. В последнее время специалист занимал пост спортивного директора столичного клуба.

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Отметим, что Алексей Михайличенко — единственный в истории киевского «Динамо» олимпийский чемпион (триумф в Сеуле в 1988-м). Семь (!) сезонов подряд вместе с партнерами по команде он добывал «золото» в чемпионатах СССР, Италии и Шотландии: в 1990-м — с «Динамо», в 1991-м — с «Сампдорией», в 1992—1996-м — с «Рейнджерс».

Новый наставник «Динамо» в свое время умудрился поиграть за сборные… трех разных стран. «При этом две из них я «похоронил», — замечает с улыбкой знаменитый футболист, вспоминая, что на последние в их истории матчи команды Советского Союза и СНГ с капитанской повязкой выводил именно он.

В звездном для игрока 1988 году Алексея Михайличенко в борьбе за «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы опередили только три знаменитых голландца — Марко ван Бастен, Руд Гуллит и Франк Райкард. Всего же на футбольном поле легендарный футболист добыл 21 (!) трофей.

Добился Алексей Александрович признания и на тренерском поприще: во главе «молодежки» завоевал «серебро» чемпионата Европы, а на посту главного тренера родного «Динамо» — два «золота» чемпионата Украины, Кубок и Суперкубок страны. Да и с нашей национальной командой остановился в шаге от выхода в финальный турнир чемпионата мира.

Первую игру под руководством Алексея Михайличенко динамовцы проведут 24 августа против донецкого «Олимпика» (матч «бело-синих» с «Мариуполем» перенесен с 18 августа на 25 сентября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на «Олимпийском» не смогло обыграть «Брюгге» и вылетело из Лиги чемпионов.

Фото ФК «Динамо»



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