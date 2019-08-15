Спорт

Клопп после триумфа в Суперкубке УЕФА «закосил» под героя Сталлоне (фото, видео)

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал волю эмоциям после поединка за Суперкубок УЕФА в Стамбуле, в котором его подопечные в серии пенальти взяли верх над «Челси» — 5:4 (игровое время — 2:2).

Немецкий специалист, который провел 800-й поединок в своей тренерской карьере, был восхищен игрой 32-летнего испанского вратаря Адриана Кастильо (основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон травмирован), который в «лотерее» парировал решающий пенальти и выиграл первый трофей в карьере.

«Что за история! Он совладал с нервами. Он уже шумит в раздевалке. Не думаю, что он много выиграл в своей жизни, так что для него здорово победить сегодня. Адриан, как и его визави из „Челси“, совершил несколько невероятных сэйвов. Я очень рад за него», — цитирует Юргена Клоппа ВВС.

32-летний испанский голкипер «Ливерпуля» Адриан Кастильо выиграл первый трофей в своей карьере

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Более того, немец после игры прокричал «Адриан!», как Сильвестр Сталлоне в известной сцене из фильма «Рокки», когда его герой звал после боксерского боя жену: «Эдриан» (имена Адрианы Бальбоа и Адриана Кастильо в английском языке произносятся одинаково — Эдриан).

Кстати, Клопп стал первым немецким тренером, кому удалось выиграть Суперкубок УЕФА. Предыдущие пять попыток его соотечественников были неудачными: в 2001 году Оттмар Хитцефльд проиграл с «Баварией» «Ливерпулю» (2:3), в 1992-м «Вердер» Отто Рехагеля уступил «Барселоне» (1:1, 1:2), в 1982-м «Барселона» под руководством Удо Латтека оказалась слабее «Астон Виллы» (1:0, 0:3), а Деттмар Крамер с «Баварией» проигрывал Суперкубок дважды — в 1976-м «Андерлехту» (2:1, 1:4), в 1975-м — киевскому «Динамо» (0:1, 0:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Клопп и его подопечные получили шикарные подарки за победу в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Ливерпуль»



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