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Заревновал до смерти: в Закарпатье осужден мужчина, который убил сожительницу и взорвал дом
Трагедия произошла в Закарпатье ночью 14 марта 2019 года — в селе Рокосово Хустского района. В ходе досудебного следствия было доказано, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 26-летний местный житель из ревности забил насмерть свою сожительницу (на днях аналогичный случай произошел под Одессой: там мужчина застрелил жену).
— Пытаясь скрыть следы убийства, он спровоцировал взрыв бытового газа. Взрыв разрушил часть дома, а самого обвиняемого ударной волной выбросило через окно во двор, — сообщает прокуратура Закарпатской области.
Во время судебного следствия мужчина сознался в совершении преступления, признал свою вину и раскаялся. Коллегия судей Хустского районного суда Закарпатской области признала обвиняемого виновным в совершении умышленного убийства и назначила ему меру наказания в виде 10 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом жутком случае в Закарпатье: дети убили свою мать и выбросили тело в реку. Недавно суд вынес им приговор.
Также в Закарпатье весной был осужден подросток, убивший друга-школьника. Парень нанес ему 27 ударов ножом.
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