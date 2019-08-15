25.18 / 25.46 28.02 / 28.48
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Заревновал до смерти: в Закарпатье осужден мужчина, который убил сожительницу и взорвал дом

10:27 15 августа 2019 24
кулак
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Трагедия произошла в Закарпатье ночью 14 марта 2019 года — в селе Рокосово Хустского района. В ходе досудебного следствия было доказано, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 26-летний местный житель из ревности забил насмерть свою сожительницу (на днях аналогичный случай произошел под Одессой: там мужчина застрелил жену).

— Пытаясь скрыть следы убийства, он спровоцировал взрыв бытового газа. Взрыв разрушил часть дома, а самого обвиняемого ударной волной выбросило через окно во двор, — сообщает прокуратура Закарпатской области.

Во время судебного следствия мужчина сознался в совершении преступления, признал свою вину и раскаялся. Коллегия судей Хустского районного суда Закарпатской области признала обвиняемого виновным в совершении умышленного убийства и назначила ему меру наказания в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом жутком случае в Закарпатье: дети убили свою мать и выбросили тело в реку. Недавно суд вынес им приговор.

Также в Закарпатье весной был осужден подросток, убивший друга-школьника. Парень нанес ему 27 ударов ножом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер