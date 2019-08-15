Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр делает женщину особенной. Она может быть одета достаточно просто, но ногти, сумка и обувь расскажут о ней многое. Например, о том, что она эстетка, придает значение деталям и следит за модой. Сегодня это особенно важно, так как тренды стремительно меняются Одни входят в моду, другие теряют актуальность, третьи переосмысливаются. Все это, безусловно, нужно учитывать, если стремитесь выглядеть стильно и неординарно. О новых трендах в ногтевом дизайне «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Болгарии Елена Ягодинская. Также она поделилась секретами ухода за кожей рук и ногтями.

— С помощью новых техник в нейл-арте можно создавать самые разные дизайны на ногтях — от простых узоров до сложных картин, — говорит Елена Ягодинская. — Важно не только придерживаться модных веяний, но и учитывать стиль, чтобы образ был гармоничным.

Один из трендов этого лета — яркие цвета. Неоновые оттенки прекрасно сочетаются с белым цветом, а инкрустация камнями всегда в моде. Такой маникюр подходит как для пляжа, так и на каждый день.

Неоновые оттенки прекрасно сочетаются с белым цветом, а инкрустация камнями всегда в моде

— Актуален ли французский маникюр?

— Конечно. Французский маникюр никогда не останется без внимания, он всегда уместен. А дополнить его можно неброской декорацией. К примеру, эффектной бабочкой.

— Кажется, что она живая и вот-вот вспорхнет.

Французский маникюр можно дополнить неброской декорацией. К примеру, эффектной бабочкой

— Еще один из трендов — объемный декор. К примеру, цветы могут быть созданы при помощи 3D-пластилина. Такой маникюр всегда привлекает взгляд и подходит всем, если, конечно, выполнен со вкусом.

Один из трендов – объемный декор. Эти цветы созданы при помощи 3D-пластилина

И конечно, классика — это красный цвет, он заставляет обратить на себя внимание. Этот цвет предпочитают уверенные в себе, стильные женщины, которые приветствуют новое и прогрессивное.

— Какой его оттенок особенно актуален этим летом?

— Коралловая палитра. Сегодня в маникюре можно сочетать любые цвета и техники. Важно, чтобы подготовка ногтя была идеальной. Никакой дизайн не будет красивым, если предварительно не удалить кутикулу и не выровнять форму ногтевой пластины.

— Какую форму и длину ногтей предпочесть?

— Все зависит от вашего желания. Лучше всего покрытие держится на ногтях миндалевидной, овальной формы. Что касается квадратной формы, больше риска, что отколется уголок, но это прежде всего зависит от того, как клиентка ухаживает за руками.

Красный всегда актуален. Этим летом предпочтение отдается оттенкам коралла

— А что сегодня в антитренде?

— Антитренд — неухоженные руки с заросшей кутикулой.

— Не за горами осень. Что будет модно в нейл-арте?

— Для осеннего сезона рекомендую обратить внимание на омбре, геометрию, абстракцию (пятна и зигзаги), кружева. Важно, чтобы дизайн был сдержанным и минималистичным.

— Как правильно ухаживать за руками и ногтями?

— Важен ежедневный домашний уход. Он не отнимет много времени, но позволит вам чувствовать себя на высоте. Понадобятся масло для кутикулы, увлажняющий и питательный крем для кожи рук. Мойте руки теплой водой, так как слишком холодная или слишком горячая вода — стресс для кожи. Используйте натуральное мыло, в котором не содержится вредных добавок. Не трите руки слишком сильно, даже если их сложно отмыть мылом и водой. В таких ситуациях рекомендуется протирать кожу лимонным соком. Аккуратно вытирайте руки насухо мягким полотенцем. Пользуйтесь питательным кремом утром и вечером, параллельно рекомендуется делать легкий массаж кожи и ногтей. Желательно наносить увлажняющий крем после каждого мытья, особенно если у вас сухая кожа. Надевайте перчатки во время стирки, уборки и мытья посуды. В резиновых перчатках не рекомендуется работать больше пяти минут, так как кожа начинает потеть. Поэтому советую надевать хлопчатобумажные перчатки под резиновые. А для максимальной заботы пропитайте ткань перчаток кремом. Чтобы снимать с ногтей лак, используйте жидкость без ацетона.

Елена Ягодинская: «Так как в индустрии красоты постоянно появляются новые технологии, методики и средства, то приходится постоянно учиться»

— Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сочетать маникюр с украшениями.

— Чтобы образ был гармоничен, не стоит комбинировать серебристые оттенки с золотистыми. Яркие неоновые цвета лаков иногда могут создавать дисгармонию в сочетании с украшениями, которые имеют цветные камни. Безошибочным вариантом являются нейтральные цвета покрытий. Они уместны с любым кольцом и браслетом, с любым нарядом.

— Какой женский маникюр нравится мужчинам?

— Мужчины настолько разные, что никогда не угадаешь их предпочтения. Одним нравится маникюр на коротких ногтях в нюдовых тонах, другим — длинные и яркие ногти. К слову, профессия нейл-стилиста сегодня настолько популярна, что ее выбирают и мужчины. У них хорошо получается!

— Интересно, какой самый необычный маникюр вы видели и какой делали?

— Однажды увидела ногти, которые казались металлическими. Они были декорированы цепочками. Что касается моих клиенток, они никогда не просят создать то, что будет неудобно в быту. Но иногда я делаю «однодневный» маникюр для актрис и певиц. Обычно после съемки все это адаптируется до параметров классических длины и формы.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Чтобы творить, необходимо хорошее настроение и чуточку свободного времени. Тогда фантазия парит — и получается что-то новое и необыкновенное. Так как в индустрии красоты постоянно появляются новые технологии, методики и средства, то приходится постоянно учиться, проходить мастер-классы, курсы повышения квалификации. А это встречи с новыми людьми, знакомство с инновационными идеями. Люблю свою работу за то, что она творческая и в ней не бывает рутины.

Ранее о летних трендах в педикюре, а также о том, как лучше ухаживать за ногами, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Израиля Елена Эргардт.

Фото из альбома Елены Ягодинской

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