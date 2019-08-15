Украина

В сети сообщили, что пособника сепаратистов, который корректировал удар "Градов" по Мариуполю, отпустили под залог (видео)

Волонтер Лилия Болбат (Украинская) сообщила, что 44-летний житель Мариуполя, зимой 2015 года корректировавший удар российских «Градов» по городу, приговоренный к девяти годам заключения, выходит из СИЗО под залог.

В комментариях под этим постом одни интернет-пользователи удивляются, как человек, причастный к гибели 30-ти мариупольцев может выйти под залог в 150 тысяч гривен. Другие говорят о поданной апелляции. А третьи утверждают, что его могут освободить по «закону Савченко», поскольку корректировщик отсидел в СИЗО половину срока.

Позже в сети появилось сообщение, что инфомация о залоге не подтвердилась — осужденный таки вышел из СИЗО по «закону Савченко». Видео «теплой встрече» в соцсетях опубликовал Валерий Аверьянов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ опубликовала запись разговора боевиков об обстреле жилых районов Мариуполя. В 2015 году три «Града» выпустили по городу по полному боекомплекту.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter