Обстрел Мариуполя: корректировщику огня вынесли приговор (фото, видео)

Происшествия

Девять лет проведет за решеткой 44-летний житель Мариуполя за то, что содействовал террористам в наведении огня на родной город и позиции Вооруженных сил Украины. Такое решение вынес Приморский районный суд.

«Действуя умышленно, по собственной инициативе обвиняемый способствовал деятельности террористической организации «ДНР», выполняя поставленные боевиками задачи. Целенаправленно собирал и передавал для террористов данные о дислокации, численности и маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований, принимавших участие в проведении антитеррористической операции в городе Мариуполе, селах Виноградное, Орловка, а также населенных пунктах Волновахского и Тельмановского районов Донецкой области. В дальнейшем оккупанты использовали эти данные во время артиллерийских обстрелов территорий, подконтрольных правительству Украины.

В частности, 23 и 24 января 2015 года злоумышленник, находясь в Орджоникидзевском районе г. Мариуполя, получил по телефону от террористов задачу — сообщить им координаты мест дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта. Задачу он в тот же день выполнил: передал одному из боевиков по телефону указанные данные, а 24 января сообщил террористам о результатах артиллерийского обстрела микрорайона Восточный (Орджоникидзевский район Мариуполя)", — сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Напомним, что корректировщика задержали буквально на следующий день после обстрела. Им оказался бывший сотрудник местной госавтоинспекции. Террористы присвоили ему позывной «Гаишник».

На видео допроса, которое обнародовала СБУ, он сообщил, что за шесть лет до этих событий познакомился с неким Пономаренко Сергеем Леонидовичем (позывной «Террорист»). Заведомо зная о том, что Пономаренко является командиром 1-й Славянской роты «армии Новороссии» и в его подчинении находится пехота, разведка и артиллерия данного незаконного вооруженного формирования, экс-сотрудник ГАИ все равно поддерживал с ним связь. За месяц до обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе «Террорист» попросил экс-гаишника, поддерживать связь с российским офицером с позывным «Пепел». Ему «Гаишник» и помог корректировать огонь на Мариуполь.

«До конца 2014 г я работал в ГАИ и примерно знал, где находится техника и живая сила ВСУ — в черте города и прилегающих районах. Я находил эти места в программе Google, которая определяла координаты. Данные я по СМС передавал «Пеплу», — признался «Гаишник» на допросе в СБУ.

Напомним, в результате обстрела микрорайона Восточный 31 мирный житель Мариуполя погиб, в том числе двое детей. Еще 117 человек были ранены, в том числе 12 детей. Только по официальным данным, на Восточном от обстрела пострадали 14 частных домов и 55 многоэтажек. При этом в 11 из жилых домов были прямые попадания снарядов. В Мариуполе заново пришлось остеклить более 28 тысяч окон.

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