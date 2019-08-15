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Кремль выдвинул новые требования Японии по Курилам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна лишь после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора. Об этом сообщают российские СМИ.
Глава МИД напомнил, что Россия является юридическим продолжателем Советского Союза и потому признает Декларацию 1956 года, согласно которой страна готова передать два острова только после заключения мирного договора.
«Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая», — сказал Лавров.
Отметим, что во время Второй мировой войны Япония была союзником нацистской Германии, которая неоднократно побуждала ее к началу агрессии против Советского Союза. Япония отказалась напасть на СССР, ссылаясь на Договор о ненападении, который ранее был подписан между двумя странами.
В конце войны Советский Союз сам расторг договор о ненападении с Японией и, пользуясь ослабленным состоянием японской армии после продолжительной войны с США, напал на Страну восходящего Солнца и аннексировал часть ее территорий, включая такие исконно японские земли, как курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
С тех пор Япония добивается возвращения своих островов. Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».
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