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У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым и Донбасс
В Украине рабочая группа Комиссии по вопросам правовой реформы должна сформировать приоритетные направления разработки правовых основ реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма. Об этом написал в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
По его словам, к 2020 году уже должен быть наработан первый пакет инициатив президента Владимира Зеленского. Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сформирована преимущественно из представителей общественных организаций, и будет принимать во внимание международную практику.
«Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться в свои нередко поврежденные дома, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли», — написал Рябошапка.
По его словам, для восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях будет подготовлена концепция переходного правосудия, разработаны нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.
«Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — добавил он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует внести в Раду законопроект о создании крымскотатарской автономии.
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