Зеленский пообещал крымским татарам автономию: что об этом известно

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в Раду законопроект о создании крымскотатарской автономии. Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR.

«Мы сообщили президенту, что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать законопроект в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет донести свою точку зрения — за исключением некоторых групп, которые есть в „Слуге народа“, — то будет так, как скажет президент», — заявил он в эфире.

Ранее Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и обсудил с ними координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

На встрече были постпред президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и делегат Курултая Рустем Умеров.

Напомним, что 11 мая 2017 года Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию относительно Автономной Республики Крым и города Севастополь.

16 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что готов внести в Раду предложение о поправках в Конституцию относительно крымскотатарской автономии. Он сообщил, что обратился с просьбой созвать конституционную комиссию, чтобы подготовить такой вариант законопроекта, который будет иметь шанс на прохождение.

7 августа 2019 года шестой президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики. В ней рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Они говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма и преследовании крымских татар на полуострове, а также экономическом сотрудничестве и совместном строительстве дорог и аэропортов. Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что «крымскотатарский народ является важным элементом наших связей между Турцией и Украиной».

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