- 23:21 Гримчаку и его «помощнику» сообщили о подозрении
- 23:19 «Мариуполь» без шансов уступил в Нидерландах и покинул Лигу Европы: видео голов
- 23:18 Уже пятый фильм студии Walt Disney собрал в 2019 году более 1 млрд долларов
- 22:48 Облили зелёнкой: корректировщика огня "Градов" по Мариуполю "тепло" встретили на свободе
- 22:14 В России ищут на работу снайпера для "охраны массовых мероприятий": в сети ажиотаж
- 22:09 «Заря» выбила болгарский ЦСКА из Лиги Европы: видеообзор матча
- 22:05 10-летнего мальчика живьем съел крокодил на глазах у родных: отец смог найти только ногу и голову
- 21:34 У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым и Донбасс
- 21:18 Где смотреть онлайн АЗ — «Мариуполь»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 21:03 В Белой Церкви на улице нашли ребенка в подгузнике: отец даже не подозревал, что сын пропал
- 20:54 Ломаченко, Усик Свитолина и Харлан вошли в сотню самых влиятельных украинцев
- 20:33 Экономика Украины растет быстрее, чем у европейских стран: озвучена неожиданная статистика
«Заря» выбила болгарский ЦСКА из Лиги Европы: видеообзор матча
В четверг, 15 августа, луганская «Заря» на «Славутич Арене» в Запорожье провела ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против болгарского ЦСКА.
«Заря» (Луганск, Украина) — ЦСКА (София, Болгария) — 1:0
«Заря»: Шевченко, Вернидуб, Тымчик, Абу Ханна (Чеберко, 4), Кочергин, Хомченовский, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко (Леднев, 46), Будковский, Русин.
Гол: Русин (89).
На 23-й минуте удален Турицов (ЦСКА), а на 89-й — Русин («Заря»).
Первый матч — 1:1.
Перед ответной встречей соперников в Запорожье в общую группу «Зари» вернулся один из лидеров команды Громов, пропустивший матч в Софии из-за травмы, а еще раньше забивший три мяча в двух еврокубковых дуэлях с черногорской «Будучностью». Но Скрипник не стал рисковать, и экс-футболиста «Динамо» не оказалось даже в заявке на матч.
Дебют встречи был омрачен для хозяев поля травмой немецкого защитника Абу Ханны, которого уже на 4-й минуте заменил Чеберко. Беды «Зари» могли продолжиться на 23-й минуте, но французский рефери не назначил пенальти в ворота луганчан за игру рукой Михайличенко. И тут же хозяевам поля улыбнулась удача: убегавшего на свидание с голкипером ЦСКА Русина срубил Турицов: прямая красная карточка, и болгары остались в меньшинстве.
Но стоит отдать должное подопечным Любомира Петровича, побеждавшего в Кубке европейских чемпионов с «Црвеной Звездой», они «огрызались» даже вдесятером. И это еще мягко сказано.
К счастью, забить ЦСКА не удалось, а команда Скрипника усилиями Русина на 89-й минуте таки вырвала победу и выбила вице-чемпиона Болгарии из еврокубков. Только вот снятая на радостях футболка обернулась для нападающего второй в поединке желтой карточкой и удалением с поля.
В раунде плей-офф «Заря» оспорит путевку в групповой турнир Лиги Европы, скорее всего, в дуэли с испанским «Эспаньолом», который в первой встрече разгромил швейцарский «Люцерн» в гостях (3:0).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» в Лиге Европы увезла результативную ничью из столицы Болгарии.
Фото ФК ЦСКА
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!