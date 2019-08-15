«Заря» выбила болгарский ЦСКА из Лиги Европы: видеообзор матча

Спорт

В четверг, 15 августа, луганская «Заря» на «Славутич Арене» в Запорожье провела ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против болгарского ЦСКА.

«Заря» (Луганск, Украина) — ЦСКА (София, Болгария) — 1:0

«Заря»: Шевченко, Вернидуб, Тымчик, Абу Ханна (Чеберко, 4), Кочергин, Хомченовский, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко (Леднев, 46), Будковский, Русин.

Гол: Русин (89).

На 23-й минуте удален Турицов (ЦСКА), а на 89-й — Русин («Заря»).

Первый матч — 1:1.

Перед ответной встречей соперников в Запорожье в общую группу «Зари» вернулся один из лидеров команды Громов, пропустивший матч в Софии из-за травмы, а еще раньше забивший три мяча в двух еврокубковых дуэлях с черногорской «Будучностью». Но Скрипник не стал рисковать, и экс-футболиста «Динамо» не оказалось даже в заявке на матч.

Дебют встречи был омрачен для хозяев поля травмой немецкого защитника Абу Ханны, которого уже на 4-й минуте заменил Чеберко. Беды «Зари» могли продолжиться на 23-й минуте, но французский рефери не назначил пенальти в ворота луганчан за игру рукой Михайличенко. И тут же хозяевам поля улыбнулась удача: убегавшего на свидание с голкипером ЦСКА Русина срубил Турицов: прямая красная карточка, и болгары остались в меньшинстве.

Но стоит отдать должное подопечным Любомира Петровича, побеждавшего в Кубке европейских чемпионов с «Црвеной Звездой», они «огрызались» даже вдесятером. И это еще мягко сказано.

К счастью, забить ЦСКА не удалось, а команда Скрипника усилиями Русина на 89-й минуте таки вырвала победу и выбила вице-чемпиона Болгарии из еврокубков. Только вот снятая на радостях футболка обернулась для нападающего второй в поединке желтой карточкой и удалением с поля.

В раунде плей-офф «Заря» оспорит путевку в групповой турнир Лиги Европы, скорее всего, в дуэли с испанским «Эспаньолом», который в первой встрече разгромил швейцарский «Люцерн» в гостях (3:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» в Лиге Европы увезла результативную ничью из столицы Болгарии.

Фото ФК ЦСКА

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