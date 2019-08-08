«Заря» в Лиге Европы увезла результативную ничью из Болгарии: видео голов

Спорт

В четверг, 8 августа, луганская «Заря» на стадионе «Васил Левски» в Софии провела первый поединок третьего отборочного раунда Лиги Европы против вице-чемпиона Болгарии ЦСКА.

ЦСКА (София, Болгария) — «Заря» (Луганск, Украина) — 1:1

«Заря»: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Абу Ханна, Иванисеня (Арвеладзе, 70), Кочергин, Хомченовский, Лунев (Леднев, 65), Юрченко (Русин, 65), Будковский.

Голы: Эвандро (13) — Юрченко (45+1, с пенальти).

По иронии судьбы, еврокубковый жребий второй год подряд свел команды Виктора Скрипника с 31-кратным чемпионом Болгарии, частью акций которого владеет легендарный экс-футболист «Барселоны» Христо Стоичков. В прошлом сезоне возглавляемая украинским специалистом «Рига» уступила ЦСКА лишь в серии пенальти, и вот теперь Скрипник пожаловал в Софию с «Зарей». Кстати, имеет зуб на армейцев и помощник Скрипника Сергей Попов. В далеком уже 2001-м «Шахтер», в котором капитанствовал нынешний тренер луганчан, был разгромлен болгарами (3:0).

Если Скрипник в отсутствие травмированного Громова, забившего в двух матчах с черногорской «Будучностью» три мяча, выпустил в стартовом составе «Зари» всего одного легионера — немецкого защитника Абу Ханну, то его 72-летний сербский визави Любко Петрович бросил в бой с первых минут сразу восемь легионеров. И один из них — бразильский форвард Эвандро — на 13-й минуте вывел ЦСКА вперед, опередив защитника гостей Михайличенко после флангового прострела, — 1:0.

«Заря» отыгралась перед самым перерывом, когда после передачи в штрафную Хомченовского мяч попал в руку испанскому защитнику болгар Альбентосе, и швейцарский рефери назначил пенальти. Экс-футболист «Байера» Юрченко с «точки» уверенно переиграл литовского голкипера ЦСКА Черняускаса, забив свой дебютный гол за «Зарю», — 1:1. Так вот единственный в первом тайме удар луганчан в створ ворот соперника оказался результативным.

В середине второго тайма, когда хозяева поля перехватили инициативу (перед этим, на 48-й минуте, отличный шанс вывести свою команду вперед не реализовал Иванисеня) Скрипник бросил в бой Леднева и арендованного у «Динамо» форварда Русина.

К сожалению, больше луганчанам забить не удалось. Но «Заря» во втором тайме и не пропустила. Результативная ничья в гостях — согласитесь, не самый плохой итог.

1:0 Эвандро (13-я мин.)

1:1 Юрченко (45+1-я мин.)

Ответная встреча соперников состоится 15 августа на «Славутич Арене» в Запорожье. Напомню, что победитель украинско-болгарского противостояния оспорит путевку в групповой турнир Лиги Европы в матчах с победителем пары «Люцерн» (Швейцария) — «Эспаньол» (Испания).

Другие первые матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы принесли такие результаты:

«Мариуполь» (Украина) — АЗ (Нидерланды) — 0:0

«Астана» (Казахстан) — «Валлетта» (Мальта) — 5:1

Команда украинского специалиста Романа Григорчука практически обеспечила себе путевку в следующий раунд турнира.



АЕК (Кипр) — «Гент» (Бельгия) — 1:1

Увезти с острова ничью бельгийцам помог точный удар на 26-й минуте форварда сборной Украины Романа Яремчука, который в квалификации Лиги Европы уже забил в составе «Гента» четыре мяча (киприоты отыгрались на 88-й минуте).

Кстати, полный поединок в составе бельгийцев провел украинский защитник Игорь Пластун, Яремчука заменили на 62-й минуте, а Роман Безус ограничился пребыванием в запасе.

0:1 Яремчук (26-я мин.)

«Пюник» (Армения) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 0:4

«Спарта» (Чехия) — «Трабзонспор» (Турция) — 2:2

«Университатя» (Румыния) — АЕК (Греция) — 0:2

«Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия) — 2:4

«Вентспилс» (Латвия) — «Гимарайнш» (Португалия) — 0:3

«Хеугесунн» (Норвегия) — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — 0:1

«Мальме» (Швеция) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 3:0

«Мольде» (Норвегия) — «Арис» (Греция) — 3:0

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Бней Иегуда» (Израиль) — 2:2

«Шериф» (Молдова) — АИК (Швеция) — 1:2

«Тун» (Швейцария) — «Спартак» (Россия) — 2:3

«Антверпен» (Бельгия) — «Виктория» (Чехия) — 1:0

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 4:0

«Локомотив» (Пловдив, Болгария) — «Страсбург» (Франция) — 0:1

«Лудогорец» (Болгария) -«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 5:0

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Судува» (Литва) — 1:2

«Арарат-Армения» (Армения) — «Сабуртало» (Грузия) — 1:2

«Рига» (Латвия) — ХИК (Финляндия) — 1:1

«Сутьеска» (Черногория) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 1:2

«Слован» (Словакия) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:0

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» в поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы одолела «Будучность».

Фото ФК «Заря»



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