Стал известен соперник «Зари» в раунде плей-офф Лиги Европы (видео)

Спорт

В четверг, 15 августа, завершились баталии в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. «Мариуполь» не смог пройти голландский АЗ и вылетел из еврокубков, а вот луганская «Заря» справилась с болгарским ЦСКА и оспорит путевку в групповой турнир в противостоянии с испанским «Эспаньолом», который одолел швейцарский «Люцерн» и в повторной встрече (3:0).

Есть повод поздравить с выходом в раунд плей-офф турнира «Астану» из Казахстана, возглавляемую украинским специалистом Романом Григорчуком, а также бельгийский «Гент», цвета которого защищают три футболиста нашей национальной сборной. Игорь Пластун провел на поле весь матч против кипрского АЕКа (3:0), Роман Яремчук был заменен на 88-й минуте, а Романа Безуса не оказалось в заявке на поединок.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Ответные поединки

«Заря» (Украина) — ЦСКА (Болгария) — 1:0 (первый матч — 1:1)

АЗ (Нидерланды) — «Мариуполь» (Украина) — 4:0 (0:0)

«Эспаньол» (Испания) — «Люцерн» (Швейцария) — 3:0 (3:0)

«Валлетта» (Мальта) — «Астана» (Казахстан) — 0:4 (1:5)

«Гент» (Бельгия) — АЕК (Кипр) — 3:0 (1:1)

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Пюник» (Армения) — 4:0 (4:0)

«Трабзонспор» (Турция) — «Спарта» (Чехия) — 2:1 (2:2)

АЕК (Греция) — «Университатя» (Румыния) — 1:1 (2:0)

«Брага» (Португалия) — «Брондбю» (Дания) — 3:1 (4:2)

«Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Вентспилс» (Латвия) — 6:0 (3:0)

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — «Хеугесунн» (Норвегия) — 0:0 (1:0)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Мальме» (Швеция) — 1:0 (0:3)

«Арис» (Греция) — «Мольде» (Норвегия) — 3:1 в дополнительное время (0:3)

«Бней Иегуда» (Израиль) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 2:1 (2:2)

АИК (Швеция) — «Шериф» (Молдова) — 1:1 (2:1)

«Спартак» (Россия) — «Тун» (Швейцария) — 2:1 (3:2)

«Виктория» (Чехия) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:1 (0:1)

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 1:1 (0:4)

«Страсбург» (Франция) — «Локомотив» (Пловдив, Болгария) — 1:0 (1:0)

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:4 (0:5)



«Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 2:1 (2:1)

«Сабуртало» (Грузия) — «Арарат-Армения» (Армения) — 0:2 (2:1)

ХИК (Финляндия) — «Рига» (Латвия) — 2:2 (1:1)

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Сутьеска» (Черногория) — 3:2 (2:1)

«Дандолк» (Ирландия) — «Слован» (Словакия) — 1:3 (0:1)

БАТЭ (Беларусь) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 0:0 (2:1)

«Нымме Калью» (Эстония) — «Дюделанж» (Люксембург) — 0:1 (1:3)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 3:1 (4:2)

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Норчепинг» (Швеция) — 3:1 (1:1)

«Абердин» (Шотландия) — «Риека» (Хорватия) — 0:2 (0:2)

«Аполлон» (Кипр) — «Аустрия» (Австрия) — 3:1 (2:1)

«Млада-Болеслав» (Чехия) — «Стяуа» (Румыния) — 0:1 (0:0)

«Айнтрахт» (Германия) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 1:0 (5:0)



«Атромитос» (Греция) — «Легия» (Польша) — 0:2 (0:0)

«Малатьяспор» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 1:0 (1:3)

«Шахтер» (Беларусь) — «Торино» (Италия) — 1:1 (0:5).

Путевки в групповой турнир Лиги Европы в поединках 22 и 29 августа оспорят:

«Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия)

«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция)

«Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург)

«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения)

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция)

«Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь)

«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия)

АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция)

«Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

«Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)

«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия)

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр)

«Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина)

«Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия)

«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия)

«Мальме» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Израиль)

«Страсбург» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия)

АЗ (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером киевского «Динамо» стал Алексей Михайличенко.

Фото ФК «Эспаньол»

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