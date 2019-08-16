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Смартфон не нужен: оставшись без телефона, умная девочка установила Twitter на смарт-холодильнике
В США пятнадцатилетняя девочка по имени Дороти пожаловалась в Twitter на «жесткость» своей мамы, которая отобрала у нее ее телефон. Оказывается, во время одного из разговоров с друзьями школьница так увлеклась обсуждением, что готовящийся на плите рис банально подгорел. Об этом пишет Guardian.
Но мама не предполагала, насколько у молодежи сильна страсть к общению: лишенная средств связи девочки начала отправлять сообщения через планшет своего двоюродного брата, игровую консоль Nintendo 3DS и семейную приставку WiiU — благо, все современные гаджеты могут подключаться к интернету.
В свою очередь, мама Дороти тоже оказалась женщиной непростой: она каждый раз узнавала о хитрых замыслах дочери и лишала ее доступа к очередному девайсу.
И все-таки она вряд ли могла предположить, как далеко зашел прогресс: Дороти сумела отправить твит с помощью «умного холодильника» LG в гостиной.
Такой шаг сделал ее знаменитостью, а официальный аккаунт соцсети даже запустил хештег #FreeDorothy («Свободу Дороти»).
Твиты девочки собрали тысячи репостов, а компания-производитель холодильника даже задумалась о награждении юной американки.
Но среди всеобщего восторга, пишет Guardian, ряд экспертом в области технологий начали сомневаться в том, возможно ли задействовать Twitter на холодильнике, и не является ли вся история ловким маркетинговым ходом южнокорейцев.
LG даже была вынуждена подтвердить, что некоторые из ее моделей холодильников имеют возможности выхода в социальные сети, но при этом не смогла доказать, что твит Дороти был отправлен с одного из них.
Как бы там ни было, несмотря на широкий резонанс и всеобщее признание, Дороти по-прежнему наказана, и гаджеты ей не вернули — семейные ценности пока что победили в споре с современными технологиями.
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