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Вышла на новый уровень: бабуля на гироскутере осваивает правила перевозки внуков (забавное видео)
Ставшая популярной в Сети «продвинутая» бабушка из Запорожья явно стремится повысить свой «уровень вождения» гироскутера. Об этом пишет «Голос».
Так, на днях энтузиастка была замечена на гиро-прогулке с коляской, внутри которой сидел ребёнок — очевидно, внук пенсионерки.
На ролике видно, как бабуля осторожно трогает с места, аккуратно толкая коляску — очевидно, она пока что не рискует лихачить с малышом, как делала это в ролике о поездке в магазин.
Пользователи живо откликнулись на видео.
Некоторые из них посчитали, что действия бабушки вызваны исключительно нежеланием передвигаться пешком: «Лень двигатель прогресса», «Не понимаю эти „приспособления“ для передвижения — мышцы должны быть задействованы… детки должны бегать, прыгать, кататься на велике, роликах, скейтах… а не на этой…».
Часть пользователей даже осудили пенсионерку за «непонятное» стремление к новомодным гаджетам.
«Ох, так можно навернуться и сломать две шеи…», «А теперь подумайте — доверили бы вы своего ребёнка пожилому человеку на этом девайсе?», — пишут они.
Но большинство пользователей горячо поддержали бабушку: «Супер бабуля! Мне кажется я так не смогу», «Бабушка великая умница», «Будущее уже тут», «Жду версию с музыкой из киберпанка!»
Издание напоминает, что ранее пенсионерку на гироскутере видели с пакетами из местного супермаркета и даже успели назвать «Электробабушкой» и «Гостьей из будущего».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пенсионерка из Запорожья регулярно катается на гироскутере, умело управляется с новым средством передвижения, а ее ловкости могут позавидовать даже некоторые молодые люди. Она смело выполняет замысловатые маневры и умело объезжает ямы, что не по силам даже некоторым представителям молодого поколения.
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