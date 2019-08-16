Где смотреть онлайн «Львов» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 17 августа, играми в Чернигове и Полтаве стартует 4-й тур чемпионата Украины по футболу.

Поединок против новичка премьер-лиги «Колоса» станет для наставника «Десны» Александра Рябоконя 50-м домашним у руля разных команд в чемпионатах Украины. В нынешнем сезоне соперники еще не набрали в родных стенах ни одного очка. Да и ранее, в первой лиге, оппоненты побеждали друг друга только в гостях (по два раза).

Единственная встреча «Ворсклы» и «Днепра-1» состоялась весной в четвертьфинале Кубка Украины, и тогда подопечные Дмитрия Михайленко дома выбили полтавчан из турнира (2:0). На сей раз команды впервые сразятся на стадионе имени Бутовского, где парни Виталия Косовского в прошлом туре на последних секундах вырвали победу у «Львова».

В прошлом сезоне «Шахтер» без проблем разгромил другой «бразильский» клуб «Львов» на его поле (3:0). Да и свое самое крупное поражение в премьер-лиге львовяне потерпели именно от чемпиона Украины (0:5 в мае 2019-го), который не знает горечи поражений в чемпионате страны с августа прошлого года (в 32 встречах подряд!).

На столичной динамовской арене сойдутся «Олимпик» и «Карпаты», в нынешнем сезоне еще не побеждавшие (дончане под руководством бразильца Жулио Сезара вообще проиграли все три поединка на старте).

Беспроигрышная серия «Зари», пробившейся в раунд-плей офф Лиги Европы, в матчах с «Александрией» насчитывает четыре поединка. Более того, на старте сезона луганчане под началом Виктора Скрипника не проиграли ни одной из семи встреч в двух турнирах (пять побед и две ничьи). Впрочем, и александрийцы постараются доказать, что в прошлом сезоне они не случайно лишили «Зарю» «бронзы» премьер-лиги.

Отметим, что поединок между «Мариуполем», потерпевшим в прошлый четверг свое самое крупное поражение в еврокубках, и «Динамо» из-за плотного международного графика команд был перенесен на 25 сентября.

Чемпионат Украины. 4-й тур

17 августа (суббота)

«Ворскла» — «Днепр-1» 14:00 «Футбол 2»

«Десна» — «Колос» 17:00 «Футбол 2»

18 августа (воскресенье)

«Олимпик» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Александрия» 19:30 УНИАН

«Львов» — «Шахтер» 19:30 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Динамо» назначен Алексей Михайличенко.

Фото ФК «Шахтер»



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