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Где смотреть онлайн «Львов» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины
В субботу, 17 августа, играми в Чернигове и Полтаве стартует 4-й тур чемпионата Украины по футболу.
Поединок против новичка премьер-лиги «Колоса» станет для наставника «Десны» Александра Рябоконя 50-м домашним у руля разных команд в чемпионатах Украины. В нынешнем сезоне соперники еще не набрали в родных стенах ни одного очка. Да и ранее, в первой лиге, оппоненты побеждали друг друга только в гостях (по два раза).
Единственная встреча «Ворсклы» и «Днепра-1» состоялась весной в четвертьфинале Кубка Украины, и тогда подопечные Дмитрия Михайленко дома выбили полтавчан из турнира (2:0). На сей раз команды впервые сразятся на стадионе имени Бутовского, где парни Виталия Косовского в прошлом туре на последних секундах вырвали победу у «Львова».
В прошлом сезоне «Шахтер» без проблем разгромил другой «бразильский» клуб «Львов» на его поле (3:0). Да и свое самое крупное поражение в премьер-лиге львовяне потерпели именно от чемпиона Украины (0:5 в мае 2019-го), который не знает горечи поражений в чемпионате страны с августа прошлого года (в 32 встречах подряд!).
На столичной динамовской арене сойдутся «Олимпик» и «Карпаты», в нынешнем сезоне еще не побеждавшие (дончане под руководством бразильца Жулио Сезара вообще проиграли все три поединка на старте).
Беспроигрышная серия «Зари», пробившейся в раунд-плей офф Лиги Европы, в матчах с «Александрией» насчитывает четыре поединка. Более того, на старте сезона луганчане под началом Виктора Скрипника не проиграли ни одной из семи встреч в двух турнирах (пять побед и две ничьи). Впрочем, и александрийцы постараются доказать, что в прошлом сезоне они не случайно лишили «Зарю» «бронзы» премьер-лиги.
Отметим, что поединок между «Мариуполем», потерпевшим в прошлый четверг свое самое крупное поражение в еврокубках, и «Динамо» из-за плотного международного графика команд был перенесен на 25 сентября.
Чемпионат Украины. 4-й тур
17 августа (суббота)
«Ворскла» — «Днепр-1» 14:00 «Футбол 2»
«Десна» — «Колос» 17:00 «Футбол 2»
18 августа (воскресенье)
«Олимпик» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 1»
«Заря» — «Александрия» 19:30 УНИАН
«Львов» — «Шахтер» 19:30 «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Динамо» назначен Алексей Михайличенко.
Фото ФК «Шахтер»
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