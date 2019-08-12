16 августа 2019

Вот уже несколько недель подряд регулярно созваниваюсь с мужем недавно ушедшей от нас моей старшей сестры и подолгу с ним разговариваю на темы, о которых раньше мы старались как-то не говорить. Слушая его, иногда даже не замечаю, как слёзы не позволяют мне отвечать на его вопросы. Просто киваю в ответ головой. Как будто он видит эти мои кивки…

Мне хотелось бы его успокоить. Но он в этом нисколько не нуждается. Скорее, даже наоборот. Он успокаивает меня, тихо радуясь тому, что произошло:

- Она ведь отмучилась, бедная… И слава Богу. А то, что мы прожили вместе больше 50 лет, разве не счастье? И в любви, и в бедах, и в радостях. И в одной стране, и в другой. И всё время вместе. Поддерживая друг друга, помогая друг другу, любя друг друга…

Так совпало, но как раз в эти дни попался мне на глаза отрывок воспоминаний известной писательницы Астрид Линдгрен о её родителях. Да-да, той самой Астрид Линдгрен, которая написала столь любимые детьми истории о девочке по имени Пеппи Длинныйчулок и о Малыше Карлсоне, который живёт на крыше.

''Мой отец, когда ему было 17 лет, на ярмарке увидел девочку. Четырнадцатилетнюю девочку в синем платье с синим бантом. И влюбился. Ждал, когда, ей исполнится восемнадцать, позвал её в жёны и получил её в жёны. Он её обожал.

Они были довольно бедные фермеры. Мама доила коров, делала всю работу, но они жили и радовались каждому прожитому дню. До самого конца. И это было искренне, так трогательно и прекрасно!

Я видела, как хорошие люди в хороших семьях ругаются, кому пойти поставить чайник. У нас ругань шла только в обратном смысле — каждый хотел поставить чайник первым. Каждый хотел взять на себя всё. Когда твой спутник хочет взять на себя больше, то тебе хочется взять ещё больше… Здесь интересный механизм получается, я его проследила. Чем меньше хочет взять на себя твой спутник, тем меньше хочется взять и тебе. И наоборот. Тут обратная связь. И родители рвали друг у друга из рук домашние дела, неприятные поручения, трудные задачи — всё это каждый хотел сделать за другого…

Каждое утро начиналось с отцовской молитвы — он благодарил Бога за то, что ему была послана эта чудо-жена, эта чудо-любовь, это чудо-чувство. И вот мы в тени этой великой любви выросли…''

А потом, когда мама Астрид Линдгрен умерла, её отец ещё долгих десять лет каждое утро благодарил Бога за то, что не ей, а ему выпала боль мучительной разлуки с любимым человеком.

Я не думаю, что встретил эти воспоминания Астрид Линдгрен случайно. Такие вещи случайно не происходят. Каждый из нас в поисках ответа на вопросы, которые в тот или иной момент жизни нас мучают более всего, ищут ответы на них, но порой просто их не замечают. Мне посчастливилось заметить. И я почувствовал, как сердце тихо наполнилось чувством благодарности за это писательнице, в стокгольмском доме которой мне когда-то довелось побывать. Женщине, которой самой на склоне лет в течение короткого времени пришлось остаться без мужа, брата и единственного сына. Но она до последних дней своих благодарила Бога за то, что боль разлуки с ними досталась именно ей…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…