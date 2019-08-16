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Спорт

Вратарь потерял сознание в матче Лиги Европы и, придя в себя, первым делом спросил: «Был ли гол?» (фото, видео)

9:41 16 августа 2019 127
Андрей Влад
Степан ПАК, «ФАКТЫ»


Вратарь вице-чемпиона Румынии «Стяуа» Андрей Влад на некоторое время потерял сознание в ходе ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы на поле чешской «Млады Болеслав».

В конце первого тайма в ходе атаки чехов 20-летний голкипер и его соперник столкнулись головами. Арбитр прервал игру более чем на три минуты, пока врачи оказывали помощь футболисту. При этом, придя в себя, Влад в первую очередь спросил, не пропустил ли он гол.

После оказания помощи страж ворот продолжил поединок, а его команда в итоге отпраздновала победу (1:0 после домашних 0:0) и пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы, где 22 и 29 августа сыграет с португальской «Викторией Гимарайнш», цвета которой защищает арендованный у донецкого «Шахтера» Валерий Бондаренко.

Кстати, победный мяч «Стяуа» забила на первой компенсированной минуте, когда чехи уже сражались в меньшинстве (на 75-й минуте красную карточку получил Антонин Кржапка).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы.

Фото ФК «Стяуа»

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