Десятка самых богатых людей в мире за сутки потеряла 18 млрд долларов

Мир

Экономическая политика администрации Дональда Трампа вторую неделю подряд негативно влияет на акции крупнейших в мире компаний. Среда, 14 августа, стала новым худшим днем для американского фондового рынка с начала года. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 5 августа 500 самых богатых людей в мире за сутки лишились 2,1% своего капитала. В денежном выражении это составило 117 миллиардов долларов.

И снова главные богачи понесли убытки — 14 августа первая десятка рейтинга журнала Forbes стала беднее почти на 18 миллиардов долларов! Больше всех потерял Джефф Безос. Напомним, он возглавляет список самых богатых людей в мире. Основатель Amazon лишился в среду 3,5 миллиарда долларов. По состоянию на 16 августа его капитал оценивается в 110,7 миллиарда долларов.

Владелец Facebook Марк Цукерберг не досчитался 3,2 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 67,9 миллиарда долларов.

Француз Бернар Арно, который с недавних пор занимает третье место в рейтинге самых богатых людей в мире, обеднел на 3 миллиарда долларов. Последние 10 дней были для гендиректора и председателя совета директоров LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo и другими) настолько неудачными, что его капитал опустился ниже отметки 100 миллиардов долларов и составляет теперь 92,7 миллиарда долларов.

Forbes отмечает, что единственный миллиардер из первой десятки, кому удалось не понести никаких потерь — это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он закрепился на девятом месте с капиталом 53,7 миллиарда долларов.

В целом американские фондовые индексы 14 августа упали примерно на 3%. Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, отмечает Reuters. Почти на столько же снизился Nasdaq (-3,02%), S&P 500 — на 2,93%.

Еще одна важная особенность торгов 14 августа — доходность 10-летних казначейских облигаций США ненадолго упала ниже доходности двухлетних облигаций. Такое случилось впервые с 2007 года. Эксперты отмечают, что это обычно является надежным индикатором приближающейся рецессии. С 1978 года было пять таких случаев, и после каждого из них примерно через 22 месяца начинался резкий спад.

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