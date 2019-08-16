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В Одессе депутаты устроили драку на заседании облсовета и пытались сорвать флаг Украины (фото, видео)

В пятницу, 16 августа, в Одессе у стен основного здания областного совета, на проспекте Шевченко, собрались сотни митингующих. На сегодня назначена внеочередная сессия, на которой должны избрать нового председателя совета, поскольку нынешний, Анатолий Урбанский, избран депутатом Верховной Рады.

Вышедшие на митинг люди протестуют против назначения главой Одесского облсовета «пророссийских кандидатов и коррупции на дорожных весовых пунктах», а также выступают в поддержку директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, которого «постоянно намереваются убрать представители бывшего «Оппоблока», а сейчас — «Оппоплатформы».

В числе митингующих — члены общественных организаций: «Автомайдан», «Национальный корпус», «Зеленый лист» и другие. Они стоят с плакатами: «Не прошел в ВР — купил облсовет», «Нет сепаратизму». На митинге присутствуют люди в костюмах зебры и тигра.

Ко входу в здание также принесли гроб с похоронными венками, на которых — названия трасс: Одесса — Киев, Одесса — Николаев…

Сессия областного совета началась с блокирования трибуны. Основных претендентов на освобождающийся пост председателя два — представитель «Оппозиционной платформы — За життя» Виталий Саутенков и член фракции Блока Петра Порошенко Юрий Басюк.

Виталий Саутенков является близким соратником Виктора Баранского, который неудачно баллотировался в депутаты Верховной Рады на прошедших 21 июля досрочных выборах. Юрия Басюка называют креатурой соратника бывшего президента Петра Порошенко — Алексея Гончаренко.

Накануне в соцсетях была обнародована информация о неких договоренностях между группировкой Виктора Баранского и Алексея Гончаренко о распределении должностей: Юрий Басюк якобы будет избран председателем областного совета, а Виталий Саутенков — его заместителем.

Вышедшие на протест напоминают о том, что Саутенков является «любителем русского мира» и требуют не допустить его на руководящие должности в облсовете.

«Судя по всему, депутаты „Оппоблока“ и депутаты Блока Петра Порошенко в обмен на увольнение директора художественного музея будут назначать руководящий состав областного совета. Вполне возможно, что сегодня мы увидим руководящий состав в виде Саутенкова, Басюка или какого-то другого руководителя из партии „Оппозиционный блок“. Не напрасно сюда прибыл депутат ВР, бывший глава облсовета Николай Скорик», — утверждает активист Виталий Устименко.

Активисты предлагают депутатам надеть красные галстуки, символизирующие их «готовность голосовать по приказу партии».

«Мы все понимаем, чем может грозить назначение на должность главы облсовета в нашем регионе депутата от такой фракции. У нас и так много проблем, которые из-за такого будут только разрастаться», — отмечает активистка Екатерина Маденс.

…Сразу после исполнения гимна в зале заседаний к присутствующим обратился замглавы Одесской обладминистрации, депутат облсовета Виталий Свичинский. По его словам, члены местного парламента практикуют кулуарные договоренности.

«Есть факт сговора между депутатами из „Европейской солидарности“ и представителями „Оппозиционной платформы — За жизнь“. Мне стыдно и противно наблюдать, как вы готовы идти на любые союзы, чтобы сберечь „договорнячки“», — заявил Свичинский.

Он потребовал от депутатов «ЕС» сложить свои полномочия. А всех, кто поддерживает эту позицию, Свичинский призвал блокировать заседание сессии.

У пока еще главы облсовета Анатолия Урбанского отобрали карточку, группа депутатов заняла трибуну и президиум. Началась потасовка, перешедшая в рукоприкладство, одному из народных избранников разорвали рубашку. При этом оппоблоковцы попытались сорвать флаг Украины.

«Если у меня снова заберут карточку, то я возьму другую. Так может продолжаться до бесконечности. А микрофон в следующий раз у меня, если вырвут, то только с руками», — заявил Урбанский.

После объявленного перерыва сессия возобновилась. Депутаты проголосовали за повестку дня, после чего снова ушли на перерыв. Председатель облсовета пригласил глав фракций для обсуждения ситуации.

Напомним, недавно в Одессе у здания Одесской областной администрации прошла акция протеста против назначения новым губернатором региона бизнесмена Андрея Андрейчикова.

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