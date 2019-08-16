В Киев впервые приедет знаменитый голливудский актер

Шоу-бизнес

Впервые в Украину приедет популярный голливудский актер Дэнни Трехо. Известный Мачете (который недавно спас ребенка, попавшего в ДТП) станет звездным гостем Comic Con Ukraine 2019 — он пройдет на Арт-заводе «Платформа» 21 и 22 сентября.

Дэнни Трехо называют «плохим парнем» Голливуда. Он сыграл более 300 ролей, большинство из которых — воры, мошенники и преступники. Славу антигероя Дэнни получил благодаря ролям в фильмах и сериалах: «От заката до рассвета», «Отчаянный», «Мачете», «Противостояние», «Дети шпионов», «Инферно», «Хищники», «Три икса», «Воздушная Тюрьма», «Сыновья Анархии», «Секретные материалы».

Трехо озвучил Венома в мультфильме «Финес и Ферб: Миссия Марвел» и даже стал одним из главных персонажей дополнительной карты зомби-режима в компьютерной игре Call of Duty: Black Ops. Но отрицательные персонажи не изменили отношение зрителей к актеру: Дэнни считается одним из любимчиков Голливуда.

Арт-завод «Платформа» уже второй раз принимает международный фестиваль современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. Его поклонники — ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. В прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов, в этом — организаторы ожидают, что число желающих попасть на праздник окажется в два раза больше. Территория фестиваля займет 30 000 квадратных метров. Планируется огромная зона настольных и живых ролевых игр, квесты. А для фанатов «Звездных войн» в Киев из Германии даже привезут полноразмерный 12-метровый истребитель T-65 X-Wing.

Среди звездных гостей феста: соавтор легендарной игры Doom Джон Ромеро — автор графической адаптации романа Бальзака «Отец Горио» и художник Брюно Дюамель (Франция). На одной из сцен выступят музыкальные группы, среди них — Magic Sword (США), известные саундтреком к трейлеру «Тор: Рагнарок».

Напомним, что в прошлом месяце в Украину на международный фестиваль приезжали мировые звезды джаза.

А всемирно известная звезда Голливуда, снявшаяся в более чем пятидесяти фильмах, Синтия Ротрок, отметила в Украине день рождения.

«ФАКТЫ» также публиковали интервью с другой звездой Голливуда — обладателем двух «Оскаров» Томом Хэнксом.

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