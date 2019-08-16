В Одессе отправили в СИЗО депутата облсовета

Происшествия

Приморский районный суд Одессы решил взять под стражу, с помещением в СИЗО на два месяца депутата областного совета, директора компании «Укргазификация Юг» Игоря Еременко. Он является фигурантом уголовного производства: обвиняется в причастности к масштабному хищению госсредств, предназначенных, в частности, для реконструкции соединительного канала Тилигульский лиман — Черное море.

Сотрудников «Укргазификация Юг» и чиновников ГП «Региональный Ландшафтный парк «Тилигульский» подозревают в хищениях при реконструкции соединительного канала и проведения строительства гидротехнических объектов на 58,22 млн гривен.

Из материалов уголовного производства следует, что фирма — победитель тендера поручила часть работ одной из бизнес-структур и перевела на ее счет 20 млн гривен. Однако фирма-субподрядчик не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов, а также не имела необходимых техники и оборудования.

Для вывода денег участники схемы вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных стройматериалов. Переведенные на счета подставных компаний бюджетные средства впоследствии обналичили и присвоили. Работы по реконструкции канала провели некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения. Дальнейшая его эксплуатация оказалась невозможна.

Как указывается, для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировали выделить еще более 35 млн гривен этому же подрядчику. Данную идею активно лоббировали глава облсовета Анатолий Урбанский и депутат этого же совета Олег Кутателадзе.

Правоохранители провели обыски у исполнителя работ и обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Приморский районный суд Одессы также указал в своем вердикте возможность внесения И. Еременко залога в размере 2 млн гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в здание Одесского областного совета, где 16 августа на внеочередной сессии депутаты устроили драку и пытались сорвать украинский флаг, нагрянули с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.

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