- 16:14 НАБУ завело дело на главу СБУ Грицак: что об этом известно
- 16:13 Горячая сессия Одесского облсовета: в ход шли кулаки и зубы, но сместить председателя не удалось
- 16:07 Прокуратура будет просить для Гримчака залог в 12,5 миллиона гривен
- 15:44 Полиции удалось поймать нападавшего на нардепа Куприя
- 15:39 В Одессе отправили в СИЗО депутата облсовета
- 15:38 Бывший муж Собчак Виторган познакомил их сына с новой возлюбленной
- 15:15 Побег израильского наркоторговца в Киеве: в СБУ полетели головы
- 15:13 «Дело 2 мая»: одесский сепаратист Капитан Какао и россиянин Мефедов могут выйти на свободу
- 14:51 На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, экипаж погиб, — ГУР
- 14:50 В Украине в рамках госпрограммы увеличили перечень бесплатных лекарств
- 14:30 Балуха неожиданно вывезли в Москву, адвокат не знает, где искать узника Кремля
- 14:24 Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, — решение суда
В Одессе отправили в СИЗО депутата облсовета
Приморский районный суд Одессы решил взять под стражу, с помещением в СИЗО на два месяца депутата областного совета, директора компании «Укргазификация Юг» Игоря Еременко. Он является фигурантом уголовного производства: обвиняется в причастности к масштабному хищению госсредств, предназначенных, в частности, для реконструкции соединительного канала Тилигульский лиман — Черное море.
Сотрудников «Укргазификация Юг» и чиновников ГП «Региональный Ландшафтный парк «Тилигульский» подозревают в хищениях при реконструкции соединительного канала и проведения строительства гидротехнических объектов на 58,22 млн гривен.
Из материалов уголовного производства следует, что фирма — победитель тендера поручила часть работ одной из бизнес-структур и перевела на ее счет 20 млн гривен. Однако фирма-субподрядчик не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов, а также не имела необходимых техники и оборудования.
Для вывода денег участники схемы вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных стройматериалов. Переведенные на счета подставных компаний бюджетные средства впоследствии обналичили и присвоили. Работы по реконструкции канала провели некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения. Дальнейшая его эксплуатация оказалась невозможна.
Как указывается, для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировали выделить еще более 35 млн гривен этому же подрядчику. Данную идею активно лоббировали глава облсовета Анатолий Урбанский и депутат этого же совета Олег Кутателадзе.
Правоохранители провели обыски у исполнителя работ и обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Приморский районный суд Одессы также указал в своем вердикте возможность внесения И. Еременко залога в размере 2 млн гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в здание Одесского областного совета, где 16 августа на внеочередной сессии депутаты устроили драку и пытались сорвать украинский флаг, нагрянули с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»