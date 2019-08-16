Гибель футболиста Эмилиано Салы: неожиданный поворот в расследовании (фото)

Спорт

Аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот легкомоторного самолета Дэвид Ибботсон, которые в январе погибли в авиакатастрофе над Ла-Маншем, отравились угарным газом, сообщает издание The Guardian.

Токсикологическая экспертиза останков футболиста показала, что жертвы авиакатастрофы перед крушением подверглись сильному воздействию угарного газа. Уровень карбоксигемоглобина, который образуется в крови под воздействием угарного газа, превышал смертельный. У Салы уровень насыщения этим веществом в крови составлял 58 процентов, при том, что 50 процентов — потенциально смертельные.

Специалисты комитета по расследованию авиационных происшествий заявили, что, поскольку кабина легкомоторного самолета Piper Malibu не была отделена от салона, вероятно, что пилот Дэвид Ибботсон тоже отравился.

Издание пишет, что пары окиси углерода не имеют цвета и запаха, образуются в высоких концентрациях в двигателе, однако должны удаляться выхлопной системой. Утечки в систему отопления и вентиляции могут привести к попаданию газа в кабину самолета.

Симптомы отравления угарным газом варьируются от нарушений сознания и сонливости до ухудшения зрения и потери координации. При этом с таким уровнем карбоксигемоглобина, который был зафиксирован в крови Салы, возможны потеря сознания и сердечный приступ.

Адвокаты семьи Салы призвали достать самолет из моря для дальнейшего расследования.

Остатки самолета до сих пор остаются на дне Ла-Манша

Напомним, что легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu с Эмилиано Салой вылетел из Нанта в Кардифф вечером 21 января, но примерно за час до запланированного прибытия борт пропал с радаров. Обломки воздушного судна нашли 3 февраля на дне пролива Ла-Манш, а на следующий день в обломках обнаружили тело Салы. Тело пилота Ибботсона до сих пор не найдено.

Тело 59-летнего пилота Дэвида Ибботсона так и не нашли

В ходе расследования выяснилось, что пилот самолета не имел лицензии на перевозку пассажиров. А Эмилиано Сала, ставший после перехода из французского «Нанта» в английский «Кардифф Сити» самым дорогим игроком за всю историю валлийского клуба, перед злосчастным вылетом оставил в соцсетях голосовое сообщение. Футболист говорил, что боится лететь, и ему кажется, что этот самолет вот-вот развалится. 16 февраля с Эмилиано Салой простились в его родном городе Прогресо. На похороны аргентинца пришла его любимая собака.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына.

Фото Getty Images





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