Происшествия

Во Львове чиновники Минобороны «заработали» 800 тысяч гривен на некачественных котлах для армии

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (Львов) открыли уголовное производство и начали следствие по факту присвоения 800 тысяч гривен бюджетных средств, к которому могут быть причастны служебные лица Министерства обороны Украины.

— В одну из воинских частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не отвечало техническим условиям. По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны стоимость этого оборудования была безосновательно завышена в два раза. При этом планировалось поставлять некачественные котлы для варки по всей территории Украины. Общая стоимость оборудования составляет 30,4 миллиона гривен, — сообщает теруправление.

В настоящий момент следователи ГБР совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ проводят обыски, в Минобороне проводится изъятие документации, наложен арест на некачественное оборудование, назначен ряд экспертиз.

В случае, если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что прикарпатские бизнесмены украли 6 миллионов гривен, выделенных Кабмином из госбюджета для строительства оборонных сооружений на Донбассе.

«ФАКТЫ» также следили за расследованием дела о хищении более 5 миллионов долларов при строительстве жилья для военных.

Кроме того, «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Мариуполем пограничники разворовали блокпост: оттуда пропали оборонительные укрепления.

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