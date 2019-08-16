Сеть взорвал двойник Зеленского, замеченный в киевском метро

Политика

Пользователей соцсетей позабавило фото, где персонаж, удивительно похожий на президента Владимира Зеленского, едет в вагоне метрополитена. Автор поста в Facebook Дмитрий Коваленко считает, что истинный гарант Конституции должен приезжать на работу именно на метро, а не в кортеже из шести автомобилей.

Мужчина-двойник главы государства выглядит крайне уставшим, что дало повод для шуток и ироничных фотоколлажей по поводу нелегкой президентской доли.

Склонные к теориям заговора пользователи выдвинули свою версию происходящего: это дублер Зеленского едет на работу в президентский Офис.

Впрочем, нашлись и те, кто сразу распознал фейк: рядом с «президентом» нет его постоянного сопровождающего — главы президентского Офиса Андрея Богдана.

Напомним, на последнем концерте «Квартала 95» артисты посвятили один из номеров постоянным рабочим поездкам президента в компании Андрея Богдана.

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