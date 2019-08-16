Били в живот: звезда сериала "Школа" рассказала об издевательствах

Шоу-бизнес

Звезда популярного сериала «Школа», блогер и профессиональная модель Лиза Василенко рассказала об издевательствах. В школьные годы она страдала от буллинга одноклассников.

Поводом для издевательств над будущей звездой одноклассники Лизы выбрали ее хобби. «В старших классах я увлекалась косплеем — переодевалась в костюмы персонажей любимых мультиков и фильмов. Одноклассники говорили, что я похожа на клоуна и выгляжу глупо. Мне было больно и грустно из-за того, что меня не понимают. Однажды они ударили меня в живот. В тот день я пришла домой в слезах и после этого перестала ходить в школу», — рассказала юная актриса в эфире «Сніданку з 1+1».

Лиза посещала отдельные занятия, чтобы успешно сдать экзамены, но понимала, что бежать от проблемы — не лучшее решение. Преодолеть свои страхи девушке помогла ее мама, которая по образованию психолог. Также актриса рассказала, что всегда ждала лета, ведь в это время не посещала школу и не страдала от издевательств одноклассников.

Сейчас Лиза — успешная актриса, блогер и модель. Ранее она рассказала в интервью «ФАКТАМ» о романах на съемочной площадке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter