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Скандал в 210-м округе продолжается: работа окружкома заблокирована (фото)
Похоже, что внеочередные парламентские выборы в скандальном 210-м округе в Черниговской области до сих пор не закончены. Центральная избирательная комиссия официально еще не установила победителя. Самовыдвиженец Борис Приходько, который занял второе место, пытается сорвать работу избирательной комиссии.
Кандидат в народные депутаты по округу 210 самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого, согласно данным ЦИК, проголосовали 24,4% избирателей, заявил, что его оппонент Борис Приходько привел к окружкому титушек, которые бросают дымовые шашки. Об этом Коровченко написал в своем Facebook.
«Команда Бориса Приходько, который проиграл выборы, в очередной раз прибегает к грязным и незаконным действиям для того, чтобы исключить установление результатов на 210-м округе (Прилуки, Козелецкий, Бобровицкий и Прилуцкий районы) и сорвать работу Окружной избирательной комиссии, которая выполняет решение Шестого апелляционного суда по составлению протокола. Сегодня господин Приходько вместе с титушками блокирует работу ОИК, давит на комиссию, титушки нападают на людей, помещение ОИК минируется, летят дымовые шашки. Именно в эти минуты господин Приходько лично отдает приказы титушкам, предположительно готовят силовой захват здания ОИК в Прилуках. Наша команда сделает все возможное, чтобы закон и выбор людей были защищены!», — написал Коровченко.
Центральная избирательная комиссия официально еще не установила победителя в мажоритарном округе № 210 в Черниговской области. ОИК № 210 смогла предоставить ЦИК результаты повторного пересчета голосов только 6 августа. Так, согласно результатам, победу в округе одержал Сергей Коровченко.
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