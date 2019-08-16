- 19:20 «Диверсант делал»: в сети подняли на смех автора памятника боевику Захарченко
- 19:13 «Мисс Украина-2019»: скандалы, интриги и фото всех финалисток
- 19:10 В Израиле террорист таранил автомобилем людей на автобусной остановке (видео 18+)
- 19:02 Где смотреть онлайн «Львов» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины
- 18:57 В Ровно пришлось оказывать помощь полицейскому, которого искусал водитель-наркоман
- 18:43 Страшная автокатастрофа на трассе Киев — Чоп: один ребенок погиб, еще двое травмированы
- 18:28 Для Ады Роговцевой построили квартиру с уникальным интерьером
- 18:12 В Станице Луганской разминировали подступы к мосту и запустили электрокар
- 17:35 В оккупированном Луганске партизаны обесточили военкомат и военный суд
- 17:11 Скандал в 210-м округе продолжается: работа окружкома заблокирована
- 17:00 Били в живот: звезда сериала "Школа" рассказала об издевательствах
- 16:51 В Киеве на Харьковском массиве в выходные ограничат движение транспорта (схема)
Для Ады Роговцевой построили квартиру с уникальным интерьером
В Киеве стартовали съемки 12-серийной картины «Сага». Это масштабная история, которая охватывает вековую историю Украины с 1914-го по 2014 годы. Главные герои — шесть поколений семьи Козаков, которые станут свидетелями страшных событий, начиная с мировых и советских репрессий до Чернобыля и Революции достоинства.
Подобный по масштабу проект снимается в Украине впервые. Он создается каналом «Украина» при поддержке Министерства культуры. В каждой из серий будет много экшена и массовых сцен. В сериале задействованы около 300 профессиональных актеров. Создатели фильма покажут Киев 1930-х годов, оперный театр в период оккупации города, Куреневскую трагедию и другие ключевые исторические события.
Большинство съемок проходит в столичных музеях, с использованием большого количества антиквариата, а костюмы актеров полностью аутентичны.
Специально для съемок «Саги» построены две отдельные квартиры с уникальным интерьером, в которых живут главные герои. Их роли играют: Ада Роговцева, Наталка Денисенко, Дарья Плахтий, Николай Боклан, Алина Коваленко, Юрий Дьяк. Режиссер — Дмитрий Лактионов, оператор-постановщик Михаил Марков.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Киеве проходят съемки художественного фильма «Відлуння» о событиях, которые происходили в Виннице во время оккупации в 1941 году. Главную роль в картине играет популярный телеведущий Алексей Суханов («Говорить Україна»).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.