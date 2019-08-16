Для Ады Роговцевой построили квартиру с уникальным интерьером

Шоу-бизнес

В Киеве стартовали съемки 12-серийной картины «Сага». Это масштабная история, которая охватывает вековую историю Украины с 1914-го по 2014 годы. Главные герои — шесть поколений семьи Козаков, которые станут свидетелями страшных событий, начиная с мировых и советских репрессий до Чернобыля и Революции достоинства.

Подобный по масштабу проект снимается в Украине впервые. Он создается каналом «Украина» при поддержке Министерства культуры. В каждой из серий будет много экшена и массовых сцен. В сериале задействованы около 300 профессиональных актеров. Создатели фильма покажут Киев 1930-х годов, оперный театр в период оккупации города, Куреневскую трагедию и другие ключевые исторические события.

Большинство съемок проходит в столичных музеях, с использованием большого количества антиквариата, а костюмы актеров полностью аутентичны.

Специально для съемок «Саги» построены две отдельные квартиры с уникальным интерьером, в которых живут главные герои. Их роли играют: Ада Роговцева, Наталка Денисенко, Дарья Плахтий, Николай Боклан, Алина Коваленко, Юрий Дьяк. Режиссер — Дмитрий Лактионов, оператор-постановщик Михаил Марков.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Киеве проходят съемки художественного фильма «Відлуння» о событиях, которые происходили в Виннице во время оккупации в 1941 году. Главную роль в картине играет популярный телеведущий Алексей Суханов («Говорить Україна»).

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