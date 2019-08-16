В Израиле террорист таранил автомобилем людей на автобусной остановке (видео 18+)

Мир

В Израиле автомобиль под управлением палестинца въехал в группу людей на автобусной остановке. Пострадали двое молодых израильтян 17 и 19 лет. Младший получил множественные травмы и пока без сознания, состояние старшего оценивается как средней тяжести.

ЧП случилось возле населенного пункта Элазар на Западном берегу реки Иордан. Полиция применила оружие и застрелила злоумышленника. Его автомобиль опрокинулся в кювет.

Расследование показало, что есть основания считать нападение на мирных граждан умышленным и заранее спланированным. Водитель использовал автомобиль с израильскими номерами, дающими большую свободу передвижения. Представители следствия говорят, что теракты такого рода часто фиксировались в 2015-2016 годах.

Накануне возле Храмовой горы в Старом городе Иерусалима полиции пришлось применять оружие после того, как двое террористов напали с ножом на правоохранителя. Полицейский получил ножевое ранение руки. Один из напавших был застрелен на месте, второй получил тяжелое огнестрельное нранение и скончался позже в больнице.

Напомним, 11 августа в Иерусалиме случились массовые беспорядки. Пострадали более 60 человек.

Фото kann_news/Twitter

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