25.10 / 25.38 27.82 / 28.29
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Цена вопроса — миллиард: известного украинского миллионера посадили в России за мошенничество

19:41 16 августа 2019 319
Олег Мкртчан
Инф. «ФАКТОВ»

Украинскому бизнесмену, совладельцу «Индустриального союза Донбасса» Олегу Мкртчану вынесен приговор в России. Заседание суда в Москве было закрытым. Подсудимого приговорили к девяти годам колонии общего режима и к штрафу в 900 тысяч рублей (13,5 тыс. долларов).

В России Мктрчана задержали в феврале 2018 года. Бизнесмена обвинили в хищении миллиарда рублей (15 млн долларов) у «Внешэкономбанка». Формально статья обвинения звучала как «мошенничество в особо крупном размере». Было объявлено, что мошенничество состояло в незаконном использовании кредитов банка.

Под арестом в России остается имущество Мкртчана: автомобиль бизнесмена и около 80 тыс. долларов.

Напомним, ранее в окружении бизнесмена говорили, что кредитные средства «Внешэкономбанка» предполагалось использовать на потребности Алчевского меткомбината. После начала боевых действий на Донбассе владельцы ИСД признали, что утратили контроль над предприятием.

По некоторым сведениям, поводом для ареста Мкртчана в России могли стать показания Игоря Плотницкого московским следователям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер