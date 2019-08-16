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Цена вопроса — миллиард: известного украинского миллионера посадили в России за мошенничество
Украинскому бизнесмену, совладельцу «Индустриального союза Донбасса» Олегу Мкртчану вынесен приговор в России. Заседание суда в Москве было закрытым. Подсудимого приговорили к девяти годам колонии общего режима и к штрафу в 900 тысяч рублей (13,5 тыс. долларов).
В России Мктрчана задержали в феврале 2018 года. Бизнесмена обвинили в хищении миллиарда рублей (15 млн долларов) у «Внешэкономбанка». Формально статья обвинения звучала как «мошенничество в особо крупном размере». Было объявлено, что мошенничество состояло в незаконном использовании кредитов банка.
Под арестом в России остается имущество Мкртчана: автомобиль бизнесмена и около 80 тыс. долларов.
Напомним, ранее в окружении бизнесмена говорили, что кредитные средства «Внешэкономбанка» предполагалось использовать на потребности Алчевского меткомбината. После начала боевых действий на Донбассе владельцы ИСД признали, что утратили контроль над предприятием.
По некоторым сведениям, поводом для ареста Мкртчана в России могли стать показания Игоря Плотницкого московским следователям.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!