Происшествия

В деле с побегом от сотрудников СБУ израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера начали выясняться шокирующие подробности. Журналист Юрий Бутусов утверждает, что анализ записей с камер наблюдения позволяет предположить сговор между офицерами и задержанным преступником.

«После прохождения контроля ему (задержанному) не одевали наручников, и с него сняли электронный браслет. После этого его эскорт — два офицера Главка „К“ СБУ — демонстративно пошли примерно в 5−10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади. А затем развернулся и вначале пешком, а затем бегом скрылся», — описывает Бутусов события, зафиксированные на видео.

По информации журналиста, начальник 3-го управления СБУ, непосредственно отвечавший за операцию, рискует оказаться в тюрьме за проваленную экстрадицию Амоса Дов Сильвера. А генерал Анатолий Калюжняк, ответственный за общее руководство, может отделаться строгим выговором.





Напомним, главу наркокартеля задержали в Киеве в марте этого года. Правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Перед визитом в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху спецслужбы спешили вернуть задержанного Амоса Дов Сильвера на родину в Израиль. Израильтянин скрылся от своих конвоиров в аэропорту «Борисполь» и объявлен в розыск.

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