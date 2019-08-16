Происшествия

Овидиопольский районный суд Одесской области вынес приговор двум мужчинам, которые убили 22-летнюю девушку, закопали ее тело на пляже, а затем в течение пяти дней возвращались и по очереди занимались сексом с трупом.

Убийство 22-летней жительницы города Черноморска произошло летом 2016 года на пляже «Ветеран» неподалеку от села Молодежное Овидиопольского района. Обнаженный труп несчастной с вырезанными половыми органами обнаружил местный житель — он заметил торчащий из песка локоть. Несколько поодаль нашли закопанную одежду убитой — юбку, кофточку, туфли и сумочку. Впоследствии эти вещи опознал отец девушки.

Эта жуткая история навела ужас на местных жителей. Поползли слухи о жестоком маньяке, безжалостно насилующем девушек. Однако вскоре по подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, задержали двоих знакомых жертвы — 27-летних жителей Черноморска. Оба не женаты, безработные и ранее имели проблемы с Уголовным кодексом. Один (как выяснилось в ходе расследования, парень убитой) был трижды судим — за кражи, втягивание малолетних в преступную деятельность и незаконное обращение с оружием. Его друга задерживали за кражи, но до судебного приговора не дошло.

Было начато уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования

выяснилось, что в тот трагический день злоумышленники вместе с потерпевшей отдыхали на берегу моря и распивали спиртные напитки. В суде друг обвиняемого в убийстве рассказал, что погибшая — возлюбленная его приятеля. Во время посиделок на пляже девушка рассказала, что недавно у нее умерла мать и ей нужны деньги. Подозреваемый (друг возлюбленного девушки) согласился заплатить ей за секс с ним. Возлюбленный девушки напился и уснул, но во время их секса проснулся, и из-за того, что она ему изменила, решил убить.

Во время общения между молодыми людьми возникла ссора, в результате которой они утопили знакомую в море, а потом на берегу наносили ей многочисленные удары по лицу и телу. Затем вступили в сексуальный контакт с трупом, после чего закопали его в песок.

В течение пяти дней парни возвращались на место преступления и вступали в половые отношения с телом убитой. Каждый раз они раскапывали тело, отмывали его в море и снова закапывали. После этого инициатор убийства с помощью кухонного ножа вырезал убитой половые органы. Затем снова закопали тело несчастной в песок.

В ходе длительного и тщательного расследования был проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, признавшая обвиняемых вменяемыми.

Суд приговорил обоих изуверов к тюремному заключению: выступивший инициатором и исполнителем убийства по совокупности совершенных преступлений приговорен к 14 годам, а его подельник — к шести годам и двум месяцам тюремного заключения (за осквернение тела убитой).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о приговоре 19-летнему жителю Киевской области, который изнасиловал и убил собственную мать.

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