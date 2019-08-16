Спорт

С Ярмоленко и Коноплянкой: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией

В пятницу, 16 августа, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал состав команды, которая будет готовиться к отборочному матчу Евро-2020 против Литвы (7 сентября в Вильнюсе) и товарищескому поединку против Нигерии (10 сентября в Днепре).

В предстоящих встречах тренерский штаб «желто-синих» рассчитывает на 24 футболиста: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания); защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия); полузащитники — Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Роман Безус («Гент», Бельгия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все — «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтер»); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Еще четыре футболиста включены в резервный список: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все — «Динамо»), Евгений Шахов («Лечче», Италия).

Тренировочный сбор украинская команда начнет 2 сентября в Киеве, а 5 сентября во второй половине дня «желто-синие» возьмут курс на столицу Литвы Вильнюс.

Напомним положение команд в отборочной группе Евро-2020: 1. Украина — 10 очков (4 матча); 2. Люксембург — 4 (4); 3. Сербия — 4 (3); 4. Португалия — 2 (2); 5. Литва — 1 (3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Украины перешел в испанский «Вальядолид».

Фото ffu.ua

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