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Гол-шедевр 38-летнего форварда «похоронил» «Барселону» на старте чемпионата Испании (видео)
Знаменитая «Барселона», в составе которой дебютировали голландец Френки де Йонг и француз Антуан Гризманн, на старте чемпионата Испании проиграла в гостях «Атлетику» из Бильбао (0:1). Победный гол-красавец в ворота каталонского гранда на 89-й минуте первым же касанием мяча после выхода на замену забил 38-летний форвард Ариц Адурис (на фото), который привел переполненные трибуны стадиона «Сан Мамес» в восторг.
Отметим, что впервые за последние 10 лет первый тур чемпионата Испании пропустил лидер «Барселоны» Лионель Месси и впервые с 2009-го каталонцы потерпели на старте фиаско. Как известно, 32-летний аргентинец продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы правой ноги, из-за которой Лео пропустил предсезонное турне «Барсы» по США. Ожидается, что форвард сможет возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе.
Пока же в игре с «Атлетиком» «сломался» еще один основной нападающий каталонцев — уругваец Луис Суарес, замененный еще в первом тайме.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси серьезно наказан за длинный язык.
Фото ФК «Атлетик»
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