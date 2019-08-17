В РФ художник нарисовал картину женской грудью (фото)

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В российском городе Казань художник Альберт Закиров нарисовал картину грудью девушки, для чего он сначала поднял ее. Об этом пишет местный портал.

В создании изображения приняла участие поэтесса Алина Азовская, подобным образом была нарисована картина на стене одной из гостиниц.

Сообщается, что 51-летний Альберт Закиров — выпускник Казанского художественного училища им. Фешина — говорит, что впервые попробовал писать картины обнаженными телами еще в студенчестве.

«Процесс создания картины происходит так: я крашу модель, поднимаю ее, между нами возникает некий электрический заряд, и мы передаем его на холст, — рассказывает художник. — Так заполняю все пространство, особо не задумываясь. Потому что когда начинаешь задумываться, перед тобой возникают ограничения».

Панно «Любовь» в холле отеля «Мираж» художник писал с помощью четырех моделей в течение семи месяцев. По словам художника, стать «кистью» в его руках может любая девушка, строгих критериев отбора нет. Единственное пожелание — вес до 60 килограммов, иначе поднимать «кисть» художнику будет тяжело.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Сеть озадачила художница, рисующая две разные фотореалистичные картины обеими руками одновременно.

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