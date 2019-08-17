Происшествия

В страшном пожаре в одесской гостинице погибли 8 человек (фото, видео)

В Одессе в ночь на 17 августа случился масштабный пожар в гостинице «Токио Стар» на улице Водопроводной. В отеле на тот момент находились от ста до двухсот человек. В огне погибли восемь постояльцев.

Пожарные прибыли на место через пять минут после получения сигнала. Возгорание произошло на втором этаже здания. Свидетели говорят, что загорелась прачечная отеля. К моменту приезда спасателей 200 квадратных метров уже были в огне.

Пожар тушили более трех часов. Пламя легко распространилось по второму этажу и перекинулось на крышу. В огне оказались 1000 квадратных метров территории отеля.

Из здания были эвакуированы 136 человек. Пожар возник, когда большинство постояльцев отеля спали, потому люди выбегали из отеля полуодетыми или завернувшись в одеяла.

Семерых пострадавших вынесли пожарные. Десяти людям экстренно понадобилась медицинская помощь, поскольку они успели надышаться чадным газом.

Пожар потушили в 4.32. После того, как спасатели смогли обследовать пепелище, были обнаружены тела погибших в огне. Личности граждан устанавливаются.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», нынешнее лето в Одессе запомнилось несколькими масштабными пожарами. Из-за неудачного запуска фейерверка загорелась территория популярного пляжа «Аркадия». А в июле горел популярный бар в курортной зоне города.

Фото dsns.gov.ua, odessa. online

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