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"Расчлененка" в Киеве: тело молодой женщины расфасовали по пакетам (фото)
В Киеве в Русановском канале в Днепровском районе было найдено расчлененное тело женщины. Страшную находку обнаружили прохожие вечером 16 августа.
Один из подозрительных мусорных пакетов лежал непосредственно на ступеньках на набережной, на подходе к водоему. Еще два таких же пакета обнаружили водолазы, тщательно обследовав Русановский канал. Фото с места событий опубликовано в группе «Киев Оперативный».
Депутат Киевсовета Олесь Маляревич уточнил в соцсетях, что по всей видимости в канале нашли местную жительницу, которая пропала 13 августа. 37-летняя женщина жила на Русановке в доме у набережной и пропала в том же районе. В жестоком убийстве подозревают сожителя киевлянки. Мужчину уже задержали.
Напомним, Русановский канал в Киеве не входит в число пляжей, разрешенных для купания. Здесь разрешается только отдых у воды без захода в водоем.
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