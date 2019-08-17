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"Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице (видео)
Горевшая в Одессе гостиница «Токио Стар» ранее неоднократно попадала в скандалы и фигурировала в разоблачительных выпусках программы «Ревизор». Авторы программы установили, что номера в гостинице часто используются представителями сферы интим-услуг, и призывали мэра Одессы закрыть заведение.
Журналисты «Ревизора» пришли к выводу, что дешевые номера и лояльность администрации «Токио Стар» поспособствовали «превращению отеля в бордель». Постояльцы отеля жаловались, что заведение стало «притоном», селятся здесь «наркоманы и путаны». Лично наведавшись в отель, команда «Ревизора» убедилась, что уборка в номерах производится некачественно, постельное белье грязное. Сами номера удивили «ревизоров» чрезвычайно малой площадью — менее пяти квадратных метров.
В ходе программы «Страсти по ревизору» инспекторы призвали руководство Одессы закрыть «Токио Стар». «Это не отель, это бордель», — констатировали авторы программы. А эксперты уточнили, что с точки зрения закона «Токио Стар» и не является отелем, поскольку не получал соответствующего свидетельства о «звездности» и о соответствии стандартам.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе горело двухэтажное здание «Токио Стар». Пожар бушевал более трех часов. Внутренние помещения выгорели практически полностью. В огне погибли восемь человек. 136 постояльцев успели эвакуироваться.
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