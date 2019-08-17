- 13:08 Марунич заявил о некомпетентности действий детективов НАБУ по делу “Роттердам +”, — СМИ
- 12:59 Пожар в Одессе: названы три версии причин трагедии
- 12:37 Полиция рассказала обстоятельства жуткого убийства с расчленением в Киеве
- 12:14 Снесла ворота и часть ангара: в Крыму российские военные случайно запустили 700-килограммовую ракету
- 11:49 Зеленский пообещал лично следить за расследованием обстоятельств трагического пожара в Одессе
- 11:40 Ночная эвакуация: паром с 400 туристами сел на мель у побережья Испании
- 11:14 Шесть человек — в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших на пожаре в одесской гостинице
- 10:45 Виновник скандального ДТП в Закарпатье оказался на свободе из-за судебной неразберихи
- 10:42 На Львовщине африканская чума свиней: ночью экстренно введен карантин
- 10:37 Папа очень хотел, чтобы я стала певицей, и раз в год я делаю ему такой подарок, — Алена Мозговая
- 10:09 Без предательства не обошлось: сбежавшего в "Борисполе" наркоторговца поймали в Умани
- 09:56 "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице
Снесла ворота и часть ангара: в Крыму российские военные случайно запустили 700-килограммовую ракету
Российские военные в оккупированном Крыму случайно запустили авиационную ракету класса «воздух-поверхность». Случилось это еще в октябре 2017 года, но огласку инцидент получил только сейчас, когда российское Минобороны решило взыскать с нерадивых военных материальную компенсацию.
Несанкционированный запуск ракеты состоялся на аэродроме в Саках. Страшных последствий удалось избежать только потому, что ракета была активирована непосредственно в ангаре, а боевая часть (100 кг взрывчатого вещества) не сработала, сообщает «Коммерсант».
В результате пуска четырехметровая 700-килограммовая ракета пробила стену ангара, снесла ворота, разрушила проверочную спецаппаратуру и уничтожила еще одну ракету Х-29ТД.
Российских военных уже наказали тем, что ограничили продвижение по службе и удержали часть денежного довольствия. Минобороны РФ, тем не менее, хочет полной компенсации ущерба, который оценило в 45 млн рублей (эквивалент 17 млн гривен).
Напомним, ранее стало известно, что Россия готовится переместить новую партию ядерных боеприпасов в аннексированный Крым. На полуострове отремонтированы все хранилища ядерного оружия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?