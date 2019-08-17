Мир

Российские военные в оккупированном Крыму случайно запустили авиационную ракету класса «воздух-поверхность». Случилось это еще в октябре 2017 года, но огласку инцидент получил только сейчас, когда российское Минобороны решило взыскать с нерадивых военных материальную компенсацию.

Несанкционированный запуск ракеты состоялся на аэродроме в Саках. Страшных последствий удалось избежать только потому, что ракета была активирована непосредственно в ангаре, а боевая часть (100 кг взрывчатого вещества) не сработала, сообщает «Коммерсант».

В результате пуска четырехметровая 700-килограммовая ракета пробила стену ангара, снесла ворота, разрушила проверочную спецаппаратуру и уничтожила еще одну ракету Х-29ТД.

Российских военных уже наказали тем, что ограничили продвижение по службе и удержали часть денежного довольствия. Минобороны РФ, тем не менее, хочет полной компенсации ущерба, который оценило в 45 млн рублей (эквивалент 17 млн гривен).

Напомним, ранее стало известно, что Россия готовится переместить новую партию ядерных боеприпасов в аннексированный Крым. На полуострове отремонтированы все хранилища ядерного оружия.

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