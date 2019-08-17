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Происшествия

Полиция рассказала обстоятельства жуткого убийства с расчленением в Киеве

12:37 17 августа 2019 312
убийство в киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Киева существенно продвинулась в расследовании убийства женщины, расчлененное тело которой обнаружили в Русановском канале 16 августа. Уже задержан подозреваемый — 38-летний знакомый киевлянки. Появилась и версия о причинах преступления.

34-летняя жительница Днепровского района столицы пропала 13 августа. После получения заявления от родных полиция начала поиски. Тело женщины обнаружили случайные прохожие в районе Русановской набережной.

В совершении убийства подозревается знакомый киевлянки, с которым она встречалась в день исчезновения. По версии следствия, на дому у мужчины пара распивала алкоголь, затем возникла ссора, и мужчина смертельно ранил свою подругу ножом. А чтобы избавиться от следов преступления, убийце пришлось непосредственно в квартире расчленять тело, а затем мусорные пакеты утопить в канале.

В доме подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства. Киевлянин задержан. Он подозревается в умышленном убийстве и может по решению суда получить до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, один из мусорных пакетов прохожие нашли на ступеньках на набережной канала. Два других обнаружили водолазы, проверив прибрежную зону водоема.

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