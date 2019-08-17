Пожар в Одессе: названы три версии причин трагедии

Происшествия

Полиция озвучила три основные версии пожара в одесской гостинице «Токио Стар». Наиболее вероятной выглядит версия о нарушении правил пожарной безопасности, но две других также будут проверены.

«Первая версия — инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, вторая — нарушение правил пожарной безопасности, третья — неосторожное использование огня постояльцами гостиницы», — рассказал на брифинге начальник регионального главка Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

В настоящее время правоохранители склоняются больше ко второй версии. По сведениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар, вероятнее всего, начался с щитовой возле прачечной.

«О возгорании в ГСЧС сообщил охранник в 01.34, но, как установили следователи, пожар начался раньше. Когда на место прибыли спасатели, уже горел второй этаж и крыша на площади 200 кв. метров, потом огонь распространился на 1000 кв. метров», — обратил внимание начальник региональной полиции.

На месте пожара проводятся следственные действия, из офиса гостиницы изъяли документацию и сервера с данными камер видеонаблюдения. Владельца гостиницы Вадима Черного допрашивают в полиции. 64 постояльца находятся непосредственно у здания гостиницы, где совместно с правоохранителями осматривают номера, в которых проживали, чтобы собрать уцелевшие вещи.

Между тем начальник одесского регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак в ходе совещания в Одесской областной администрации сообщил, что в июле 2019 года владельцы гостиницы «Токио Стар» не разрешили сотрудникам ГСЧС провести плановую проверку.

«Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в июле этого года было запланировано проведение проверки указанного отеля. Однако из-за того, что владелец отеля изменил форму собственности, представителя ГСЧС на проверку не допустили», — сказал Федорчак.

Начальник областного управления ГСЧС отметил, что при тушении пожара «ситуация была осложнена быстрым развитием и распространением огня по элементам конструкции, поздним уведомлением о пожаре, а также большим количеством номеров, некоторые из которых были даже без окон».

Известно, что в двухэтажной гостинице на 270 номеров, переоборудованной из бывшего трамвайного депо, на момент пожара находилось до 200 человек. Во время проведения спасательных мероприятий с первого этажа были эвакуированы 64 человека, а со второго — 72 человека, спасены 10 человек, которые направлены в медицинские учреждения. Обнаружены тела восьми погибших.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter