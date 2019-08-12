17 августа 2019

Наверное, каждый из нас к подобным вещам относится по-разному. Поэтому, наверное, нет смысла спрашивать, верите ли вы в переселение душ. Однажды в детстве, услышав от нашей интернатской воспитательницы о том, что после ухода человека из этой жизни в мир иной его душа поселяется в какой-то новой оболочке, я свято в это уверовал. Как, впрочем, и многие из моих товарищей по несчастью тоже.

Нам искренне казалось, что душа хорошего человека обязательно должна найти новую жизнь в только что родившемся младенце, или в роскошном фруктовом дереве, плоды которого всегда будут радовать людей, или в кусте прекрасных роз, способном и видом своим, и запахом вызывать у прохожих только добрые чувства. В то же время душа человека плохого, негодного, подлого, переселившись однажды в камень, выступающий острым углом на городской тропинке, будет вечно вызывать у людей, спотыкающихся и непременно комментирующих это, соответствующую реакцию…

Ну, а если уж нам приходилось делиться между собой мечтами по этому поводу, то все непременно сходились на том, что лучше всего нашим душам было бы поселиться в маленьких щеночках, из которых потом вырастут добрые, верные, надёжные собаки, по жизни призванные помогать людям и другим животным, попадающим в беду. С кошками в наших мечтах было как-то не так. Слишком уж нам казались они умными и хитрыми, себе, что ли, всё время на уме. А вот весёлые, забавные и бесхитростные щенки — это да, это был предел наших детских мечтаний. Да и по жизни как-то так всё время складывалось, что именно собаки (а их у меня в разное время было немало) своей преданностью и душевностью словно подтверждали ту, однажды в детстве запавшую в память, веру в переселение добрых душ в добрые существа, а недобрых — соответственно…

В Facebook я человек относительно новый, всего лишь два года стажа. Но при этом успел заметить, что истории, связанные с сердобольностью отношений собак и людей, всегда находят большой отклик. Особенно когда речь идёт о собаках бездомных, кем-то однажды прирученных, а потом по каким-то причинам оказавшихся на улице — без еды, без крыши над головой, без чьего-либо участия в судьбе, принявшей столь печальный оборот. Но порой, знаете, даже в подобных ситуациях некоторые брошенные псы остаются добрыми и благородными, пытаясь ещё и помогать кому-то другому, кто в сторонней помощи нуждается. Меня, например, потрясла описанная недавно в ''ФАКТАХ'' история бездомной собаки, в результате травмы оставшейся без двух задних лап. При этом, обласканная сотрудницами лечебного учреждения для деток с особенностями развития, она стала им незаменимой помощницей в процессе возвращения маленьким пациентам ранее не проявлявшихся чувств жалости и доброты. Это было неповторимо… И это снова натолкнуло меня на мысль о чьей-то доброй человеческой душе, нашедшей продолжение своей земной жизни в немощном физически, но невероятно сильном духовно собачьем обличье…

Сегодня отмечается Всемирный день бездомных животных. Чем не повод подумать о тех, кто нуждается в помощи сердобольных и участливых людей? Нашей с вами помощи, друзья мои. А всем сегодняшним именинникам по традиции позвольте пожелать добра и счастья. И вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.