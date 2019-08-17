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ГБР завело дело на пожарных из-за трагедии в Одессе: в чем обвиняют
Николаевское территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Николаеве открыло досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС в Одесской области, которое повлекло возникновение пожара в гостинице «Токио Стар» в ночь на 17 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
В настоящее время следователи ГБР проводят допросы свидетелей и изъятие документов.
Правовая квалификация дела: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование по факту возникновения пожара осуществляет ГУ Национальной полиции в Одесской области.
Напомним, во время ликвидации пожара было эвакуировано 136 человек, 10 человек госпитализированы (четверо из них находятся в тяжелом состоянии), 8 человек погибли.
Среди пострадавших оказались двое иностранцев — граждане Литвы и Сьерра-Леоне.
После пожара было объявлено о проверке гостиниц и санаториев, а президент Зеленский потребовал наказать владельца «Токио Стар».
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