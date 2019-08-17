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Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице есть иностранцы
В Одессе уточнили данные о пострадавших в пожаре в гостинице «Токио Стар» в ночь на 17 августа. При пожаре помощь медиков понадобилась двум иностранцам — гражданам Литвы и Сьерра-Леоне. Последнего пришлось госпитализировать в городскую больницу Одессы. Литовец от лечения в стационаре отказался.
Всего в отеле в момент пожара находились 29 иностранцев, преимущественно граждане Беларуси (14 человек).
Напомним, на момент пожара в гостинице находилось до 200 человек. С первого этажа были эвакуированы 64 постояльца, со второго — еще 72 человека. Шестеро попали в реанимацию, получив ожоги и отравившись продуктами горения.
Из восьми погибших семеро погибли на месте пожара, еще один — в «скорой помощи».
После пожара было объявлено о проверке гостиниц и санаториев, а президент Зеленский потребовал наказать владельца «Токио Стар».
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