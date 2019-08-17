«Днепр-1» в меньшинстве выстоял на поле «Ворсклы»: видеообзор матча чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 17 августа, поединками в Полтаве и Чернигове стартовала программа 4-го тура чемпионата Украины.

Чемпионат Украины. 4-й тур

«Ворскла» (Полтава) — «Днепр-1» — 1:1 (Коломоец, 54 — Чичиков, 50). На 90-й минуте удален Кравченко («Днепр-1»). Молодежные составы — 1:0.

«Десна» (Чернигов) — «Колос» (Коваливка) — 0:0. Молодежные составы — 4:0.

До субботней дуэли на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве «Ворскла» и «Днепр-1» встречались в официальных поединках лишь раз, когда весной 2019-го команда Дмитрия Михайленко не пустила полтавчан в полуфинал Кубка Украины (2:0). Полтавчане на прошлой неделе заключили контракты с 24-летним экс-защитником «Динамо» Зурабом Очигавой и 21-летним албанским форвардом Рубином Хебаем.

Что же касается гостей, то у них из-за травмы не смог выйти на поле форвард Супряга, а уже в дебюте «сломался» защитник Лопыренок. Этим беды «Днепра-1» могли не ограничиться, но столичный рефери Арановский на 7-й минуте не назначил в ворота гостей пенальти и показал желтую карточку за симуляцию хорвату Шехичу, забившему в прошлом туре два мяча «Львову» (3:2). К слову, Шехич, как и новичок «Ворсклы» из «Порту» Луизао, не доиграл встречу из-за травмы.

Счет в поединке был открыт во втором тайме, когда ворота полтавчан поразил… экс-футболист «Ворсклы» Чичиков. Правда, подопечные Косовского усилиями Коломойца отыгрались уже через четыре минуты. А в самом конце основного времени хозяева получили шанс вырвать победу после удаления с поля 36-летнего капитана «Днепра-1» Кравченко (еще один бывший игрок «Ворсклы»), но гости выстояли.

Матч против новичка премьер-лиги «Колоса» стал для наставника «Десны» Александра Рябоконя 50-м домашним у руля разных команд в чемпионатах Украины (специалист также возглавлял в элите «Борисфен»). И в первом тайме его подопечные были куда ближе к успеху, чем соперник, но в одном из эпизодов голкипер Яшков парировал удар в упор Дениса Фаворова, а во втором гостей из села в Киевской области после «выстрела» Филиппова спас каркас ворот.

После перерыва «Десна» продолжила отчаянные попытки дожать дебютанта премьер-лиги, но «Колос» выстоял, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 9 (3);

2. «Заря» — 7 (3);

3. «Десна» — 7 (4);

4. «Колос» — 7 (4);

5. «Динамо» — 6 (3);

6. «Днепр-1» — 5 (4);

7. «Мариуполь» — 4 (3);

8. «Ворскла» — 4 (4);

9. «Александрия» — 3 (3);

10. «Львов» — 3 (3);

11. «Карпаты» — 1 (3);

12. «Олимпик» — 0 (3).

В 4-м туре чемпионата Украины 18 августа сыграют: «Олимпик» — «Карпаты», «Заря» — «Александрия» и «Львов» — «Шахтер». Матч «Мариуполь» — «Динамо» перенесен на 25 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной.

Фото СК «Днепр-1»



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