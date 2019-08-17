Из-за ливня затоплен известный российский курорт: впечатляющие видео

Мир

В России череда катаклизмов дошла до курортного Сочи. Там утром 17 августа начался залповый ливень, в результате которого город буквально поплыл.

Стало известно, что подтоплению подверглись как улицы курорта, так и участок федеральной трассы Джубга-Сочи.

В то же время власти уверяют, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

При этом синоптики озвучили неблагоприятный прогноз — в регионе сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и подъема уровня воды в реках.

Напомним, в сети выяснили настоящую причину череды несчастий Путина.

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